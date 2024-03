Burkina Faso : La FBF reçoit les nouveaux textes relus par sa commission

publicite

La Fédération burkinabè de football (FBF) a réceptionné ses textes issus de la révision de la commission de relecture de ses textes ce mercredi 13 mars 2024. Dans ces nouveaux textes élaborés en 75 sessions, sur 9 textes, 8 ont été révisés.

Le 24 janvier 2023, le président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) a installé les membres de la commission chargée de la révision des textes de la FBF. Ils recevaient en ce moment pour mission de «toiletter l’ensemble des textes avec trois objectifs». Ce mercredi 13 mars 2024 ce travail de plus d’une année a été remis au président de la FBF Lazare Banssé.

En 75 sessions, sur 9 textes, 8 ont été révisés par cette commission de relecture. « Le neuvième et dernier est le règlement national sur l’octroi de licences de clubs, écoles, centres et académies de football. Sur ce point, la Confédération Africaine de Football (CAF) nous a suggéré de patienter car un texte pour toutes les Fédérations africaines est en rédaction. Du reste, la FBF continuera à appliquer le règlement de la CAF sur les licences de clubs», a d’emblée souligné le président de la commission Sibiri Jean Claude Ramdé.

A l’heure actuellement, c’est donc entre autres les statuts, le code électoral, le règlement intérieur et le règlement de l’assemblée général en vue de l’assemblée générale extraordinaire qui ont été transmis au président. Quelques innovations ont été introduites dans ces nouveaux textes, à écouter le président de la commission.

Il a cité entre autres l’introduction de nouveaux membres ; dont l’association des arbitres de football, l’association des entraîneurs et des médecins; l’élargissement du pouvoir du secrétaire général, la séparation des prérogatives du président et celles du comité exécutif et le délai de convocation des assemblées générales, la limitation du mandat du membre des organes indépendants et les membres du comex à 4 ans renouvelable 2 fois, etc. «Pour parvenir à ces résultats, nous avons bénéficié du concours d’autres textes de fédérations sœurs telles que la Côte d’Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Maroc, etc.», a ajouté Sibiri Jean Claude Ramdé.

«C’est un travail gigantesque qui a été accompli par l’équipe», a indiqué le président de la FBF à sa réception. Il a également profité de l’occasion pour mettre en garde les acteurs du football burkinabè sur le non respect de ces textes une fois adoptés. « La commission a pris en compte les insuffisances. A mon avis il règle la plus part des difficultés qu’avaient ces anciens textes.

Les élections ce ne sont pas la fin du monde, ce ne sont pas la guerre. Si nous développons encore une énième crise autour de ces textes, c’est un rêve qui va s’éloigner, même pour ceux qui prétendent devenir président. Parce que la FIFA va intervenir et on sera sous comité de normalisation et ça sera parti pour trois à 4 ans pour des élections », a alerté Lazare Banssé.

Ces textes ainsi remis au président seront soumis à une adoption à l’assemblée générale prochaine de la FBF. En rappel, les élections sont prévues en août 2024. Sur la question de la participation du président actuel à ces élections, celui-ci ne s’est pas voulu clair. Il a d’ailleurs déclaré qu’«il est très tôt pour répondre à la question».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

