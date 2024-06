Report des élections de la FBF : «Il y avait des candidats qui n’arrivaient pas à avoir leur quitus fiscal » (Ministre)

publicite

A l’occasion de la pose de la première pierre du siège de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), le ministre en charge des sports, Dr Boubakar Savadogo a donné son avis sur le report des élections de la Fédération. Il a pointé du doigt certaines irrégularités.

« Oui il y a des difficultés. Il y avait plusieurs difficultés, je ne vais pas les citer toutes, je vais citer quelques unes. Il y avait des candidats qui n’arrivaient pas à avoir leur quitus fiscal parce que le réseau informatique du ministère de l’économie et des finances ne répondait pas. Ça faisait l’objet que ces personnes ne pouvaient pas déposer leurs candidatures, ça été rejeté et ce n’était pas de leurs fautes », a confié le ministre.

L’autre raison, selon Dr Boubakar Savadogo est que les superviseurs qui font partie du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL) ne disposaient pas de ressources pour raison de déblocage. « On ne peut pas envoyer des personnes qui vont aller superviser des textes qu’eux mêmes ne comprennent pas, qui allait avoir lieu ce week-end. Il y a bien sûr d’autres difficultés. Avec le cri, nous allons essayer de régler ce problème et un nouveau calendrier a été élaboré », a annoncé le ministre.

