Coupe du directeur régional du CENOU : La cité de Kossodo championne face à celle de l’IDS

La 3e édition du tournoi sportif du directeur régional du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), débutée en mai 2024 avec 4 équipes, a connu son apothéose le samedi 22 juin 2024 au terrain de la cité IDS de Ouagadougou. La finale a vu le sacre de l’équipe de la cité Kossodo qui a battu celle de l’IDS par 1 but à 0.

Le directeur régional du centre national des œuvres universitaires de Ouagadougou, Souleymane Koussé, a expliqué que cette initiative vise à rapprocher les étudiants des cités universitaires. A l’issue des compétions, il a manifesté sa satisfaction et a laissé entendre que la compétition permettra de former une équipe des cités universitaires de Ouagadougou.

« C’était une ambiance bon enfant. La mobilisation était très forte et ça prouve que les étudiants ont vraiment adhérer à l’activité. L’objectif, c’est non seulement rapprocher les étudiants des différentes cités de Ouagadougou mais aussi former une équipe des cités universitaires de Ouagadougou, chose qui est déjà faite », a-t-il indiqué.

Au palmarès de cette édition, l’équipe de la cité de Kossodo est venue en première position. Elle a remporté le trophée plus une enveloppe de 100 000 FCFA. La deuxième équipe notamment celle de l’IDS est repartie avec la somme de 50 000 FCFA. Le troisième prix est revenu à la cité de l’UTS suivie de l’équipe de la Patte d’Oie. Le capitaine de l’équipe de Kossodo, Hamadou Yaméogo, a salué la combativité de leurs adversaires.

En rappel, la 3e édition des activités sportives du centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou s’est déroulée sous le thème « Sport, culture et loisirs en milieu universitaire, outils de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence ». Le Rendez-vous est pris en 2025 pour la quatrième édition.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

