Russie : Quatre civils dont des enfants tués, plus de 120 blessés lors d’une attaque ukrainienne sur Sébastopol

La défense antiaérienne russe a détruit cinq cibles aériennes, leurs débris sont tombés dans la zone côtière, a annoncé le gouverneur de la région.

Parmi les personnes tuées, figure la fille de neuf ans du maire adjoint de la ville russe de Magadan, a déclaré le maire de cette ville. Elle était avec ses parents en vacances à la plage de la ville, destinée plutôt aux enfants à cause de son rivage en pente douce.

Dans un premier temps, les autorités locales ont fait état de 14 personnes blessées. Plus tard, le bilan a été revu à la hausse par les autorités locales. Pour l’heure, on compte cinq civils dont trois enfants tués et plus de 120 autres personnes blessées.

Plus tard, la Défense russe a rapporté que les forces ukrainiennes ont attaqué des infrastructures civiles de Sébastopol avec des missiles ATACMS à sous-munitions.

L’un des missiles s’est écarté de sa trajectoire et sa charge explosive a détonné dans le ciel au-dessus de Sébastopol, précise le ministère.

Une enquête pénale pour terrorisme a été ouverte après l’attaque ukrainienne de ce 23 juin contre Sébastopol, a annoncé le Comité d’enquête russe.

Source : Sputnik Afrique

