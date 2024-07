Justice : En appel, l’affaire “appel à incendier le Palais du Moogho Naaba” renvoyée au 19 juillet

publicite

Le dossier dit «appel à incendier le Palais du Moogho Naaba» a été ouvert à la Cour d’appel de Ouagadougou ce vendredi 5 juillet 2024, une juridiction du second degré.

Dès l’ouverture du procès, la demande de mise en liberté provisoire a été tout de suite rejetée par le juge. Faut-il rappeler que le 21 juin de l’année 2024, les sieurs Karim Baguian dit Lota, Pascal Zaïda, Marcel Tankoano, Abdoul, Désiré Guinko, Karim Koné et Boukaré Tapsoba ont , comparu devant la Cour d’appel pour faire appel à la décision du juge de première instance. Une décision qui les avait reconnus coupables des faits de « mise en danger de la vie d’autrui, de divulgation de fausses informations et de complicité par non dénonciation d’un délit ».

Leurs avocats avaient saisi la juridiction du second degré le 21 juin 2024 pour contester le verdict. Dans le même temps, ils avaient formulé une demande de mise en liberté de leurs clients prétextant des problèmes sociaux pour les uns et des problèmes de santé pour les autres. Le juge qui avait envoyé la décision en délibéré ce 5 juillet a finalement marqué son refus à cette requête tôt en début d’audience.

Ensuite, dossier après dossier, le juge a épuisé d’autres affaires avant de s’attaquer au dossier dit “appel à incendier le palais du Moogho Naaba”. Il est 18h, vu l’heure, c’est le renvoi du dossier qui est à la table de la discussion des parties. Ce renvoi a un corollaire que les avocats de la défense n’ont pas hésité à saisir, la demande de liberté de leurs clients.

Oui ! une demande de liberté encore. Vu le renvoi, ils demandent au moins que l’on mette leurs clients en liberté provisoire en attendant le jugement.

Le parquet ne s’est pas opposé à cette demande. Finalement le juge a tranché, le délibéré de cette demande de liberté provisoire a été envoyé au 19 juillet 2024 et dans le même temps, le dossier a été renvoyé à la même date. Au 19 juillet alors pour la suite de l’audience…

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

