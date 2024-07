Burkina Faso: Les dossiers des héros, martyrs et d’invalides en cours de validation 

publicite

Le Premier ministre Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla a présidé la session ordinaire du Conseil d’orientation stratégique de la commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers des héros de martyrs et d’invalides de la nation de l’année 2024 ce vendredi 5 juillet 2024. A l’ordre du jour, il était question de la validation desdits rapports.



En vue d’exprimer la reconnaissance de la nation à ses illustres fils et filles artisans et acteurs des hauts faits constitutifs de la mémoire vive de la nation, le législateur burkinabè a adopté le 17 juin 2022 la loi portant statut des héros de la Nation. C’est dans ce contexte que se tient la présente session qui s’inscrit dans la perspective d’une meilleure coordination et d’orientation en vue du traitement diligent des requêtes relative à la qualité des héros, martyrs et d’invalides de la nation.

A cet effet, Me Edasso Rodrigue Bayala, Ministre en charge de la justice a expliqué que le Burkina Faso à l’instar de toutes les nations respectueuses doivent honorer leurs héros, martyrs et invalides ceux-là mêmes qui de part leurs actions ont su se démarquer en leur consacrant une place de choix.

« En plus du président Thomas Sankara reconnu en 2023 héros de la nation, il nous faudrait encore reconnaître ce statut à d’autres personnalités historiques de notre passé lointain et récent. Je pense par exemple à Naba Saga II, à Ouezzin Coulibaly, au journaliste Norbert Zongo… », a-t-il souligné.

En outre, Me Edasso Rodrigue Bayala à rappeler que la loi portant statut de martyr et d’invalide de la nation a été voté le 10 juin 2022. Cela, pour valoriser l’engagement citoyen de ceux qui perdent la vie où se trouve dans un état d’invalidité à l’ occasion des crises politiques, des soulèvements populaire pour des causes d’intérêt général.

« Aujourd’hui, nous avons des milliers de personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui mérite d’être reconnu par la nation pour martyrs. Du plus anonyme des volontaires pour la défense de la patrie au plus connu comme ladji yoro, du soldat de première classe a l’officier supérieur tombé pour défendre la patrie, ces derniers mérites une digne reconnaissance », a-t-il notifié.

Pour s’assurer de l’effectivité de l’application desdits lois, Me Edasso Rodrigue Bayala a assuré que le gouvernement a mis en place par décret une commission nationale pour instruire les requêtes relative à la qualité de héros, de martyr et d’invalide de la Nation.

« Depuis l’adoption des lois, portant statut de héros de martyrs et d’invalide, un certain nombre de texte ont été adopté pour opérationnaliser les dispositions légales qui ont été adopté. Dans ces dispositions, il est prévu la mise en place d’une commission nationale, qui est chargée de l’analyse et du suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalide de la nation », a-t-il soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

