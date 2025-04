Pô : La Police Nationale saisit une vingtaine de kilogrammes de cannabis

publicite

Le Commissariat Central de Police (CCP) de la ville de Pô, dans sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens, a appréhendé, lors d’un contrôle à Tambolo, village situé à environ 10 Kilomètres à la sortie Sud de la ville de Pô, deux individus qui s’adonnaient au trafic de drogues entre le Burkina Faso et un pays voisin.

Le mode opératoire de ces individus, tous de nationalité étrangère, consistait à charger le cannabis dans tous les recoins de la voiture, en leur possession. Une fois à la frontière, ils attendaient la tombée de la nuit pour passer inaperçu au niveau des postes de contrôle.

Il est à noter que les éléments ont, au moment de l’interpellation des trafiquants, saisi ledit véhicule et vingt kilogrammes et demi (20,5) de cannabis.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité pour combattre la criminalité sous toutes ses formes.

Elle les exhorte par ailleurs à toujours demeurer vigilantes et à poursuivre la dynamique de dénonciation des cas et comportements suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

