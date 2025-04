Diocèse de Ouagadougou : CODEC-OUAGA inaugure sa nouvelle agence de Tengandogo

publicite

La Coopérative Diocésaine d’Epargne et de Crédit de Ouagadougou (CODEC-Ouaga) a procédé, ce jeudi 24 avril 2025, à l’inauguration officielle de son agence de Tengandogo, à la sortie Sud de Ouagadougou.

CODEC-OUAGA se déporte désormais à Tengandogo. C’est sa neuvième agence dans la ville de Ouagadougou. Mais le défi reste encore énorme pour la CODEC-OUAGA qui ambitionne doter chacune des 35 paroisses du diocèse de Ouagadougou d’une agence.

À la même occasion, CODEC-OUAGA a profité lancé ses deux nouveaux produits à savoir «Ma tontine CODECO», un produit d’épargne à partir de 500 FCFA en allant et «Credit de groupe solidaire CODECO» qui est un produit qui vise à renforcer la solidarité entre les membres d’un groupe.

Chaque membre peut bénéficier d’une caution solidaire afin d’obtenir un crédit, tout en assurant une sécurité financière grâce à l’entraide mutuelle. À ces deux produits s’ajoutent deux services «SMS Banking» et «Intercodeco».

L’ouverture de cette agence, a justifié le directeur général de CODEC-OUAGA, Franck Compaoré n’est pas seulement une question d’expansion géographique de la structure mais un geste de proximité témoignant l’attention de la coopérative aux besoins de ses clients.

«Nous voulons que chaque membre trouve ici un appui, une écoute et un accompagnement adapté à ses besoins. Nous voulons être une institution financière à la fois plus proche, plus accessible, plus moderne qui accompagne chaque membre dans son parcours financier et contribue activement à son autonomisation», a-t-il confié.

Félix Kaboré, président du conseil d’administration de la CODEC-OUAGA a affirmé que leur structure va continuer de jouer un rôle déterminant dans le développement économique et social du diocèse de Ouagadougou.

«Nous continuerons à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement durable. Ensemble nous ferons de la CODEC-OUAGA, un acteur incontournable du système financier burkinabè», a-t-il soutenu.

Abbé Désiré Douamba, économe général du diocèse de Ouagadougou a souhaité que l’agence de Tengandogo qui vient de voir le jour soit un lieu de rencontre, d’écoute et de croissance humaine. «Qu’elle contribue à tisser davantage des liens entre les générations, entre les couches sociales, entre l’église et le monde dans un un esprit de fraternité et d’espérance », a-t-il appuyé.

Il a mentionné que les deux nouveaux produits et services lancés par la coopérative permettront aux membres de mieux gérer leurs ressources au quotidien. «Ces produits et services ne sont qu’une série d’initiatives que nous mettons en place pour répondre aux besoins croissants en service financier de nos populations », a-t-il poursuivi.

Pour rappel, la CODEC-OUAGA a été créée en 2007 avec pour mission de renforcer les capacités économiques de ses membres en leur offrant une gamme complète de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre à leurs besoins de manière durable.

Willy SAGBE

Burkina 24

