De retour du premier sommet des pays membres de l’AES, le ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré s’est exprimé sur ledit sommet, lors du journal de 20H de la télévision publique RTB du dimanche 7 juillet 2024.

D’emblée, le chef du département des affaires étrangères est revenu sur les caractères qui font de cette première réunion du collège des chefs d’Etat de l’AES un évènement historique. « D’abord parce que, ce sommet a consacré la signature du traité qui crée la confédération AES, et cette signature pour nous, est un panier important, que le chef de l’Etat du Burkina le capitaine Ibrahim Traoré, que le chef de l’Etat du Mali le Colonel Assimi Goïta, et le chef de l’Etat du Niger le Général Abdourahamane Tiani ont posé, et qui incarne un engagement commun, une vision commune, une ambition partagée de restituer au Sahel la place qu’il lui faut, et non celle qui lui a été imposée depuis des années.

Deuxièmement, historique parce que c’est une instance qui a permis d’aller au-delà de l’alliance militaire, pour s’intéresser à d’autres dimensions, telles que la diplomatie, la défense et le développement, qui vont être les secteurs qui occuperont le centre des domaines confédérées.

Troisièmement, historique parce que depuis l’avènement de la Sene Gambi, que nous avons lu dans les manuels d’histoires, nous n’avions plus été témoins d’un tel évènement qui réunit désormais trois Etats autour d’un seul objectif, d’un même peuple, un même destin », a-t-il dit.

En outre, Karamoko Jean Marie Traoré a rendu un hommage appuyé aux vaillants peuples du Sahel qui accompagnent les gouvernements dans leurs luttes pour libérer le Sahel.

Source : JT de 20h de la RTB du dimanche 7 juillet 2024

