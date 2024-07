Éducation : Bientôt de nouveaux manuels scolaires conformes aux réalités socioculturelles du Burkina Faso

publicite

Le Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) a entrepris d’éditer dix (10) nouveaux titres de manuels scolaires avec leurs guides pédagogiques dont cinq (05) du post-primaire pour la classe de 6e et cinq (05) du secondaire pour la classe de seconde. Un atelier de validation des dix documents est en cours du 8 au 12 juillet 2024 à Ouagadougou.

Le manuel scolaire joue un rôle remarquablement stratégique pour la formation des enfants, citoyens de demain. Cependant au Burkina Faso, la plupart des manuels scolaires sont obsolètes et inadaptés aux réalités socioculturelles.

« Cette obsolescence constitue un frein à la demande et à l’utilisation de ces manuels par les élèves, parce qu’ils ne répondent plus entièrement aux exigences pédagogiques et didactiques du moment. De surcroit, la majorité des manuels en usage ne sont pas accompagnés de leurs guides pédagogiques, ce qui constitue un handicap pour leur exploitation optimale par les enseignants », a cité Évariste Guibré chargé de mission, représentant le ministre en charge de l’éducation nationale à l’ouverture de l’atelier.

Il faut également relever que la plupart des manuels scolaires utilisés au Burkina Faso sont conçus et édictés à l’extérieur par des étrangers. La présente démarche est endogène, selon Richard Guillaume Toni Directeur général du CENAMAFS.

« La plupart des manuels utilisés au Burkina Faso sont édictés par des étrangers et par des éditions étrangères. Désormais cette insuffisance sera corrigée. Et les élèves auront des manuels conçus par des Burkinabè pour des Burkinabè. Des manuels conformes aux réalités socio-culturelles du Burkina Faso », a-t-il fait entendre.

Alors le Ministère de l’Éducation nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) a initié avec l’appui de la Banque mondiale à travers le Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Éducation (PAAQE), l’édition de dix (10) titres de manuels scolaires et de leurs guides pédagogiques dont cinq (5) du post-primaire et cinq (5) du secondaire.

Ces dix titres concernent, pour la classe de 6ème les disciplines de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), Mathématiques, Histoire Géographie, Français. Au secondaire, pour la classe de seconde, Mathématiques seconde A, Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) seconde AC, Allemand seconde A, Histoire seconde AC, Géographie seconde AC.

Après l’évaluation et la pré-validation des manuscrits des manuels scolaires des dix (10) titres ainsi que leurs guides pédagogiques, l’atelier en cours consacre la validation de ces manuels et guides pédagogiques.

En outre, l’adoption des nouveaux curricula du post-primaire et du secondaire selon (Approche par les Compétences/Pédagogies de l’Intégration (APC/PI) et la perspective de la digitalisation des manuels scolaires en vue de les rendre accessibles.

Akim KY

Burkina 24

