Musique : Sofiano lance son 4e album « La main de Dieu »

L’artiste burkinabè Sofiano a signé son retour dans l’arène musicale avec un nouvel album. « La main de Dieu », c’est le joyau de 14 titres que l’artiste a lancé, le 13 juillet 2024, pour le grand bonheur de ses fans.

Après un long temps de silence, le « Chao » est de retour. Tel un phénix qui renait de ses cendres, Sofiano, l’une des plus belles voix de la musique burkinabè a repris le micro. A travers l’album « La main de Dieu », il a signé son grand retour.

Riche de 14 titres, « La main de Dieu », 4e album de l’artiste est un chef d’œuvre qui a une fois de plus fait voir le talent unanime de l’artiste. « Wata wata », « Travail seulement », « Solg-Solue », « Nous y sommes », sont entre autres les titres de l’œuvre. Dans cet opus, on enregistre également des collaborations avec des artistes nationaux, Imilo Lechanceux, Nabalüm, et Barack La voix d’or.

Dans un style afro-zouk, et coupé décalé, le Chao a abordé une panoplie de thématiques en lien avec la société. « Le message que je donne dans l’album, c’est d’inciter les gens à travailler. Travaillons, donnons le meilleur de nous-mêmes parce que c’est à nous le Burkina Faso, c’est nous l’espoir, c’est nous le lendemain », a dit le Chao.

Déjà lancé, l’artiste entend imposer l’album aussi sur le plan national qu’international. L’album est disponible sur le marché au prix de 10 000 FCFA la clé USB.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

