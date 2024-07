L’équipe des VADS du commissariat central de Ouagadougou remporte la troisième édition de la coupe de l’Amicale

publicite

0 Partages Partager Twitter

La finale de la coupe de l’amicale des Volontaires Adjoints de Sécurité (VADS) a eu lieu le samedi 13 juillet 2024 sur le terrain de la cité An 3 de Ouagadougou. Cette finale a été remportée par l’équipe des VADS du commissariat central de Ouagadougou face à l’équipe des VADS du service régional de la circulation et de la sécurité du centre par 1 but à 0.

La suite après cette publicité

Organisée par l’amicale des VADS, cette initiative vise à favoriser la cohésion sociale entre les VADS et VDP du Burkina. Ferdinand N’Do, président de l’amicale des VADS, a traduit sa satisfaction. « C’est une grande satisfaction qui nous anime de pouvoir tenir cette finale ce soir.

On peut dire que c’est la résilience, vu les conditions. Et c’est la cohésion sociale entre VDP et VADS qui est visée. Ils sont tous des VDP avec une mission. Avec cette fraternité, ce sont les volontaires qui gagnent », a-t-il indiqué.

Le représentant du directeur régional de la police nationale du centre, le commissaire de police François Zongo, a salué l’engagement de l’amicale des VADS du Burkina à travers l’organisation de cette 3e édition du tournoi Maracaña.

« C’est de féliciter les VADS pour cette organisation et dire que malgré notre contexte difficile, il y a toujours le vivre-ensemble à travers des activités sportives. Donc nous les félicitons pour leurs engagements et pour tout ce qu’ils font à travers la sécurité routière », a-t-il exprimé.

Au palmarès de cette édition, l’équipe des VADS du commissariat central de Ouagadougou occupe la première place. Elle repart avec une enveloppe financière de 50.000 F CFA, un jeu de maillots, plus un trophée. Celle du service régional de la circulation et de la sécurité du centre vient en deuxième position, et repart avec une enveloppe financière 40.000FCFA et un lot de maillots.

L’équipe des VADS du commissariat de police de Baskuy et celle du commissariat de Sig-nonghin occupent respectivement la 3e et la 4e place. Elles s’en sortent quant à elles avec des enveloppes financières de 20.000 FCFA et de 10.000 FCFA. En rappel, cette 3e édition s’est déroulée sous le thème « Engagement patriotique des VADS pour la paix et la cohésion nationale ».

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite