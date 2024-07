Torodi/Dori : Un enfant de sept ans retrouvé mort dans une mare

publicite

Ce 14 juillet 2024, la 12e Compagnie d’Incendie et de Secours, basée à Dori, est intervenue pour un enfant tombé dans une mare au secteur n°3, quartier Torodi.

A l’issue des recherches, le corps sans vie d’un enfant de sept ans a été retrouvé et repêché par l’équipe des Sapeurs-Pompiers.

La Brigade Nationale de Sapeurs pompiers rappelle les risques de noyade en saison pluvieuse et invite les populations à redoubler de vigilance et de surveiller les plus jeunes.

Source : Brigade nationale des Sapeurs pompiers

