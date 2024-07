Championnat de handball petites catégories : La razzia du RCB à Ouagadougou avec 4 finales remportées sur 4

publicite

Le Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB) domine le championnat national des petites catégories de handball cette saison. Le RCB a remporté les finales des catégories minimes et cadettes en filles comme garçons le samedi 13 juillet 2024 à Ouagadougou.

La quatrième finale en catégorie cadette garçon était très attendue entre le RCB et Shalom FC. Dans cette finale, l’objectif du RCB était de réaliser un parcours sans faute : remporter quatre finales sur quatre possibles. Face à Shalom, la tâche ne s’annonçait pas aisée. Pour ne rien perdre de ses chances, l’équipe de Bobo-Dioulasso prend les devants dès le début de la finale. Mais, Shalom redresse la barre et repart à la pause avec une avance au score de deux buts (11-13).

A la reprise, elle tient et mène au score jusqu’à une faute d’un de ses joueurs qui réduit l’équipe à six. Alors, à partir de ce moment, le RCB en profite pour refaire son retard. Les joueurs de Bobo-Dioulasso creusent également l’écart et s’impose par 26 contre 22.

Cette victoire permet au RCB de réaliser une série de quatre victoires en finales sur quatre possibles. Le RCB fait mieux que la saison précédente où il avait remporté trois titres sur quatre possibles. En effet, chez les minimes filles, le RCB s’est imposé 14 à 12 contre l’équipe de l’AS SONABHY. Nouvelle Vision de Gaoua s’est inclinée (18-23) contre le RCB chez les minimes garçons. En cadette fille, le RCB s’impose face à Wendpanga sur la marque de 26 à 21.

Karzoum Zagré, le chef d’orchestre

Karzoum Zagré, entraîneur et médecin de l’équipe attribue ce sacre au travail et au sacrifice de l’équipe du RCB. Les joueurs sont pour la plupart les élèves de ces entraîneurs également enseignants.

Stella Tapsoba, présidente de la Fédération burkinabè de handball salue le travail abattu par le RCB qui montre la voie à suivre. « Ce club montre qu’il y a un travail qui est abattu. On espère que tous les clubs vont prendre l’exemple sur le RCB. Les autres n’ont pas démérité mais tous les trophées sont partis à Bobo-Dioulasso », souligne Stella Tapsoba.

Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi était représenté à ces championnats par le directeur des sports de haut niveau Bagora Bado. Il a salué la fédération burkinabè de handball qui est l’une des fédérations qui organise régulièrement le championnat des petites catégories. « Avec ce qu’on a vu ce soir, j’estime que la relève au niveau du handball est assurée », se réjouit Bagora Bado. Il reste désormais le championnat des catégories juniors et séniors prévu les 19 et 20 juillet 2024 à Ouagadougou.

