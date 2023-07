Handball : Le RCB, roi des jeunes du championnat national des petites catégories

publicite

La Razzia du Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB) au championnat national de handball. L’équipe de la ville de Sya a remporté trois finales sur les quatre auxquelles elle a participé cette saison lors des phases finales disputées le samedi 22 juillet 2023 à Ouagadougou.

Le RCB était proche de réaliser une performance d’un sans-faute durant le championnat national des petites catégories. Mais dans la catégorie cadette fille, le RCB espérait confirmer sa victoire en phase de groupe sur l’AS SONABHY. Au contraire, les filles de l’AS SONABHY ont pris leur revanche. Dès l’entame de cette rencontre disputée en 2X25 minutes, l’AS SONABHY mène (5-1). Les Bobolaises reviennent au score (10-10). Mais l’AS SONABHY réussit à une prendre une avance de deux points (14-12) réduite à un point juste avant la pause (14-13).

A la reprise, le RCB menée égalise (15-15,) et met la pression sur l’AS SONABHY en prenant l’avantage (16-19) avant de se faire rattraper (22-22). En voulant muscler sa défense, l’équipe du RCB se voit réduite à cinq avec une expulsion de deux minutes. Cela profite à l’AS SONABHY qui profite des espaces pour s’imposer finalement 28-27. C’est la première finale perdue par le RCB sur trois disputées. Les minimes filles et garçons s’étaient imposés respectivement face à Wendpanga et l’AS SONABHY.

La revanche du RCB chez les cadets garçons

Chez les cadets garçons, il n’y a pas eu match comme on le dit souvent. L’équipe du RCB a marché sur l’eau. Le début de la rencontre est serré entre les cadets de l’AS SONABHY et du RCB. Mais, c’est le RCB qui mène au score (7-9 ; 10-14) et part à la pause avec un avantage de cinq points (12-17). La deuxième période sera une démonstration des garçons du RCB qui s’imposent avec dix points d’écart (26-36).

Le chef-d’œuvre de tout ce travail au niveau du RCB est son entraîneur Karzoum Zagré. « Dans les petites catégories, c’est plus la motivation des enfants qui prime. Si les enfants sont motivés, c’est simple », explique Zagré. Cependant, il fait savoir que son équipe n’a pas les ressources pour prendre en charge les enfants.

L’AS SONABHY a présenté trois équipes et remporté une finale chez les cadettes filles. Selon Moussa Tou, encadreur au sein de cette équipe, les finales perdues s’expliquent par l’excès de confiance de ses joueurs. « Les deux finales perdues contre le RCB en minimes garçons et cadets garçons étaient des finales sûres pour nous. Mais la surprise est venue de la catégorie cadette fille où nous avons gagné parce qu’ils nous avaient battus avec neuf points d’écart », explique d’abord. Cependant, il explique la défaite des garçons par le trop plein de confiance. « Ils étaient un peu en dessous de l’équipe adverse », complète-t-il.

Les satisfactions de la présidente

La présidente de la Fédération burkinabè de handball (FBHB) Stella Tapsoba a tiré satisfaction de ces finales des petites catégories. Cependant, elle a souligné des difficultés liées notamment au transport et à l’hébergement des athlètes.

« Transporter 19 équipes venues des différentes zones hors de Ouaga n’est pas aisé. Il faut les loger, les restaurer et faire en sorte que tout se passe bien, ce n’est pas facile », déplore Stella Tapsoba. Le ministère des sports de la jeunesse et de l’emploi est représenté par Bagora Bado, directeur des sports de haut niveau.

Il a salué la qualité des finales et le dynamisme de la fédération burkinabè de handball. « C’est l’une des fédérations qui fait de la promotion des petites catégories, son cheval de bataille. Il ne suffit pas d’avoir des petites catégories, mais il faut leur donner de la compétition. Elle a su le faire, c’est à féliciter compte tenu de ses moyens modestes », a répondu Bado.

32 équipes dont 19 des régions ont pris part à ce championnat. Après les petites catégories, la FBHB va organiser les championnats séniors et juniors au mois d’août prochain.

