Ouagadougou : Deux associations s’unissent pour construire une école dans l’arrondissement 7

L’Association de la cour des femmes (ACF-Burkina Faso) et l’association Amis de la cour des femmes (ACDF-France) ont procédé à la pose de la première pierre de co-construction d’une école primaire au quartier Bonheur-Ville de Ouagadougou, le samedi 22 juillet 2023.

Grâce à l’association de la cour des femmes (ACF-Burkina Faso) et l’association Amis de la cour des femmes (ACDF-France) les populations de l’arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou (Bonheur-Ville) auront une école primaire pour scolariser leurs enfants. L’infrastructure sera constituée pour un premier temps de 6 classes et les 3 autres viendront après l’inauguration qui est prévue en février 2024.

Daouda Ouattara, président de la commission aménagement du territoire et gestion foncière au niveau de la délégation spéciale de l’arrondissement 7 a laissé entendre que leur circonscription accueille très favorablement cette initiative de ces deux associations. Cependant, il a interpellé les initiateurs à veiller pour qu’à l’issue des travaux, une infrastructure de qualité soit livrée aux usagers.

«Nous souhaitons que les travaux se déroulent en respectant les normes nécessaires qu’il faut afin de donner à la population des infrastructures de qualité, des infrastructures durables pour que nous tous, on tire le meilleur de ses infrastructures », a-t-il insisté.

Sophie Filleur née Bationo, fondatrice de l’association Amis de la cour des femmes en France a signalé que leur association à ses débuts a accompagné des femmes victimes des mariages forcés et des enfants défavorisés. «On a pu accompagner plus de 1000 femmes sous forme de microcrédits. Et actuellement elles sont autonomes», s’est-elle félicité.

Rebondissant sur la construction de l’école, Sophie Filleur a souligné que c’est une façon pour leur association de vraiment marquer son empreinte au Pays des Hommes intègres.

«Nous avons décidé de construire cette école parce qu’il y a le besoin. Moi, déjà je n’ai pas fait de grandes études. J’ai appris à lire et à écrire avec tout le monde. Mais je trouve que l’éducation est très importante et nous en Afrique, on est très en retard dans ce domaine», a-t-elle relevé.

L’association Amis de la cour des Femmes en France est aussi présente au Cameroun et intervient dans le domaine humanitaire.

