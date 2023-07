Une mission du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine au Burkina Faso pour un constat « de visu »

Il s’est ouvert, ce dimanche 23 juillet 2023 à Ouagadougou, sous la présidence de la ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, une séance de travail entre le gouvernement de transition et une mission du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA).

Selon la ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, la mission du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) au Burkina Faso vise à « évaluer la situation au Burkina Faso sous tous ses aspects (sécuritaire, humanitaire, développement) et au-delà, voir avec le pays les solutions idoines pour une sortie de crise conséquente ».

Elle a également rappelé que depuis le changement intervenu en janvier 2022 au sommet de l’Etat, le Burkina Faso a été suspendu des instances de l’UA. Situation, a-t-elle fait comprendre, qui a nécessité des tractations en vue d’une réhabilitation du Burkina Faso. Mais que nenni ! Car « les textes fondamentaux de l’organisation en question peinaient à nous voir revenir à la table de négociation », a-t-elle déclaré. Pour elle, une telle mission dans le pays « laisse augurer de meilleures perspectives ».

Cette mission de l’UA au pays des Hommes intègres, a-t-elle aussi fait savoir, a des aspects de terrain. « Ce matin, ils sont allés voir les personnes déplacées internes au niveau de Nagréongo », a-t-elle informé.

La cheffe de la coopération burkinabè a par ailleurs rappelé que la présence de cette délégation de l’UA à Ouagadougou fait suite à des consultations informelles organisées par ledit conseil en avril 2022 à Addis-Abeba, et au cours desquelles des membres avaient souscrit à la perspective d’une visite de terrain dans les pays en transition.

En marge de cette séance gouvernementale, a laissé entendre Olivia Rouamba, la mission entend avoir des rencontres notamment avec le Président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré ; le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et le Premier ministre, chef du gouvernement, Me Apollinaire Kyelem de Tambela. Les travaux sont prévus pour se dérouler à huis clos…

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

