Une vaste panne informatique perturbe le transport aérien à travers le monde

Une panne informatique mondiale observée ce Vendredi 19 Juillet 2024 a perturbé de très nombreux réseaux de transports à travers le monde, notamment les aéroports. Aux États-Unis notamment, plusieurs compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols. Même son de cloche au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire a communiqué sur l’annulation des trajets. L’Inde est également touchée par de grosses perturbations. D’autres pays et secteurs comme des services d’urgence sont aussi impactés par cette panne informatique.

Dès les premières heures de cette journée, la télévision australienne TV ABC et des entreprises ont annoncé être confrontées à une panne technique géante, perturbant fortement leur travail. D’autres pays se sont plaints des mêmes désagréments, mentionnant des impacts surtout sur leurs réseaux de transports.

Les principales compagnies aériennes américaines, dont Delta, United et American Airlines, n’ont pu faire décoller leurs vols, après un problème de communication, selon la Federal Aviation Administration (FAA). Plusieurs autres aéroports européens ont déclaré être affectés. L’Aéroport international de Berlin en Allemagne est resté bloqué jusqu’à 9 heures TU, le trafic l’aéroport a annoncé que son trafic reprenait partiellement.

Des services d’urgence et des hôpitaux affectés dans l’État américain d’Alaska. Plusieurs hôpitaux des Pays-Bas ont aussi indiqué être touchés, entraînant la fermeture d’un service d’urgences et le report d’opérations.

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris a déclaré que ses activités informatiques avaient été impactées, à une semaine de la cérémonie d’ouverture. « Les équipes techniques de Paris 2024 sont pleinement mobilisées pour limiter les impacts et nous avons activé nos plans de contingence pour assurer la poursuite de nos opérations », a écrit le comité d’organisation dans un communiqué, sans en dire davantage sur l’ampleur des perturbations.

La bourse de Londres n’est pas épargnée. Ce problème informatique touche sa plateforme de diffusion d’informations au marché, tandis que l’affichage de la variation du FTSE 100, son indice principal, a été retardé à l’ouverture. « Le service d’information RNS est actuellement confronté à un problème technique mondial lié à une tierce partie, empêchant la publication des informations », selon une note publiée sur le site internet de la Bourse de Londres.

Les perturbations viendraient plus précisément d’une panne affectant les services cloud de Microsoft et la plateforme Crowdstrike Falcon, conçue pour bloquer les failles de cybersécurité. Dans un message enregistré consulté par Reuters, Crowdstrike lie ses problèmes à des défaillances des systèmes d’exploitation Windows de Microsoft.

Dans un message intitulé « dégradation du service », Microsoft indique que les utilisateurs « peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365 ». Microsoft ajoute rester « mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé ».

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

