Le Système des Nations Unies au Burkina Faso a lancé un plan d’accompagnement des lauréats du concours d’art culinaire de la SNC 2024

Le jeudi 18 juillet 2024 à Ouagadougou, le Système des Nations Unies au Burkina Faso a lancé un plan d’accompagnement des lauréats du concours d’art culinaire de la 21e édition de la semaine nationale de la culture (SNC), Bobo 2024.

Les lauréats du concours d’art culinaire de la 21e édition de la semaine nationale de la culture (SNC), ont été reçus et récompensés par le Système des Nations au Burkina Faso. C’est la concrétisation des promesses de trois agences des Nations Unies à savoir le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation (FAO) et le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) d’accompagner les lauréats et lauréates du concours d’art culinaire à travers le développement des chaines de valeurs et l’équipement de ces acteurs.

Ce 18 juillet 2024, les premiers des quatre catégories du concours ont chacun reçu un chèque d’une valeur d’un million de francs CFA, les deuxièmes des quatre catégories du concours ont reçu chacun un chèque d’une valeur de 625 000 FCFA, les troisièmes des quatre catégories du concours ont reçu chacun un chèque d’une valeur de 250 000 F CFA.

L’appui technique se traduira par une dotation en matériel et l’accès aux sessions de renforcement des capacités mises en œuvre par les agences dans leurs régions d’intervention selon Alain Akpadji, le Représentant Résident du système des Nations unies au Burkina Faso.

« Je voudrais remercier le Gouvernement d’avoir associé le Système des Nations à l’organisation de cette édition 2024 de la semaine nationale de la culture en formant les femmes en compétitions d’art culinaire, pour non seulement rehausser le niveau de la compétition, mais surtout de développer les chaines de valeur dans leurs domaines d’intervention au-delà de primer les femmes en compétition », a-t-il cité.

Cet appui est la résultante du partenariat entre le ministère de la Communication, de la culture, des Arts et tourisme pour l’accompagnement d’actions de communication conjointes et de multiples activités pour la promotion de la culture, des arts et du tourisme.

Dans le cadre de ce partenariat a eu lieu la signature du mémorandum de coopération entre le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) et le Système des Nations Unies intervenue le 14 mars 2024 à Ouagadougou.

« Nous pouvons constater avec satisfaction que l’opérationnalisation de ce Mémorandum de partenariat produit déjà des résultats forts appréciables », a souligné Jean Emmanuel Ouédraogo, Ministre burkinabè en charge de la culture. De ses dires l’accompagnement du Système des Nations Unies dans le secteur culturel se renforcera avec l’adoption du plan d’actions de prise en charge desdits lauréats jusqu’à la prochaine édition de la SNC.

Quant aux lauréats, c’est de la gratitude exprimée envers le système des nations unies. « La participation à la compétition en art culinaire de la SNC était une opportunité pour nous de démontrer la qualité de nos mets locaux et l’importance de notre passion qu’est l’art culinaire. Cela nous a permis de découvrir des organisations qui peuvent nous aider à améliorer nos entreprises et réalisé des projets », a cité Adissa Julie Georges au non des lauréats.

