Le mouvement associatif « Les gilets verts » a donné sa lecture sur la situation immobilière au Burkina Faso à travers un point de presse le samedi 27 juillet 2024 à Ouagadougou.

Le mouvement « Les gilets verts » a donné sa version sur la gestion immobilière et foncière au Burkina Faso. Selon les membres du mouvement, plusieurs mesures sont prises à savoir l’adoption de la loi 008-2023/ALT portant promotion immobilière au Burkina Faso. Mais des interrogations subsistent toujours au sein des populations.

Pour le président du mouvement, Frédéric Yaméogo, cette rencontre visait à apporter des éclaircissements sur la loi portant promotion immobilière au profit des populations.

« C’est dans l’optique de mieux éclairer et sensibiliser les citoyens sur ces bases nouvelles et la situation actuelle de l’immobilier sur la base des informations qui nous ont été fournies par le ministère de l’urbanisme et des affaires foncières », a-t-il expliqué.

Le mouvement note des acquis engrangés dans la gestion foncière au Burkina Faso, mais de nombreux problèmes émaillent toujours le secteur.

Il plaide entre autres, à l’accompagnement et l’encadrement des promotions immobilières au profit des populations, la promotion des constructions des loyers modérés et de porter un regard sur les conditions de viabilisation au plan d’aménagement et de construction.

En rappel, le mouvement « Les gilets verts » est un mouvement associatif créé en juin en 2020, dont l’objectif principal est de contribuer à la recherche d’information et de solutions aux problèmes quotidiens des populations de tout bord au Burkina Faso dans le domaine du foncier. Il est présent dans 11 arrondissements de la ville de Ouagadougou

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

