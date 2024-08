Secteurs des Finances : La Banque des dépôts du Trésor bientôt opérationnelle

publicite

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ va procéder au lancement officiel des activités de la Banque des dépôts du Trésor (BDT), ce vendredi 2 août 2024, au siège de la Banque logé au sein du Trésor Public à Koulouba à Ouagadougou.

Le lancement officiel des activités de la Banque des dépôts du Trésor (BDT) traduit la volonté du gouvernement d’offrir aux citoyens des services bancaires disponibles et accessibles sur toute l’étendue du territoire, à travers les trésoreries régionales, provinciales et départementales.

La Banque des dépôts du Trésor, institution financière publique est ouverte aux institutions publiques, Sociétés d’Etat et Etablissements Publics de l’Etat, Projets et Programmes, collectivités territoriales, aux organismes internationaux, aux entreprises privées, aux associations et ONG ainsi qu’aux particuliers.

Avec pour mission d’assurer la fonction bancaire du Trésor Public au profit de sa clientèle, la BDT offre une gamme complète de services bancaires notamment l’ouverture de compte, la collecte et la gestion des ressources, l’exécution des opérations. Elle met à la disposition de ses clients des moyens de paiements digitaux et promeut le développement des services bancaires innovants.

La mise en service de la Banque des dépôts du Trésor, à travers les services bancaires offerts, participera à répondre aux besoins personnels et professionnels des clients.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

