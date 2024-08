ASECNA : François-Xavier Salambanga en lice pour devenir le premier Burkinabè à occuper le poste de DG

publicite

François-Xavier Salambanga est le candidat du Burkina Faso au poste de Directeur général (DG) de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Présenté officiellement, le mercredi 31 juillet 2024, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse, il a entre autres décliné sa vision, ses objectifs, ses missions et a sollicité le soutien du peuple burkinabè et celui des pays membres de l’ASECNA.

Depuis 1959, date de création de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), François-Xavier Salambanga, est le premier Burkinabè à candidater pour le poste de Directeur général (DG).

Il est candidat du Burkina Faso après avoir obtenu le quitus du ministère des transports. « On ne peut pas être candidat sans être désigné par l’Etat, sans une lettre formelle d’une autorité, notamment le ministre en charge des transports. Une fois candidat, la candidature est portée par deux ministères à savoir le ministère des transports et le ministère des affaires étrangères », a-t-il expliqué.

C’est en tant que cadre expérimenté, et en mettant surtout en avant tout le vécu (22 ans de service) dans cette maison commune à 19 Etats, que le candidat va à la conquête de ce poste stratégique. Sa vision, comme il l’a fait entendre, c’est de faire de l’ASECNA un organisme leader dans la fourniture d’un service de navigation aérienne continu, sécurisé, fiable et contribuant au développement économique et social pour le progrès et la prospérité des populations africaines.

Stratégiquement parlant, il dit vouloir consolider et renforcer l’ASECNA en tant qu’outil d’une réelle intégration des Etats membres à travers une véritable solidarité authentiquement africaine mettant en partage les ressources disponibles et posant les bases d’une fondation solide et durable pour l’unité effective de l’Afrique.

Il a en outre indiqué sa volonté de centrer les activités de l’ASECNA sur ses missions premières définies dans la Convention de Dakar révisée et adoptée à Ouagadougou et signée à Libreville, tout en tirant partie des évolutions technologiques pour moderniser et transformer à travers l’innovation, ses forces productives.

Pour ce faire, François-Xavier Salambanga entend avoir comme levier d’actions la gouvernance vertueuse ; la mobilisation des ressources humaines, en termes d’effectifs et de qualifications, de modernisation des centres de formations de l’ASECNA, de promotion du genre et de la jeunesse ; le transfert effectif de technologie ; le renforcement de l’appui aux Etats et la contribution à la préservation de l’environnement. Le candidat du Burkina Faso entend rallier les différentes composantes de l’ASECNA autour de trois valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la résilience et l’innovation prospective.

Il est en lice avec cinq candidats provenant respectivement du Bénin, de la Côte d’Ivoire, des Iles Comores, du Gabon et du Tchad. Au soir du 27 septembre 2024 à Dakar, au siège de l’organisation, François-Xavier Salambanga, dans ses nouvelles fonctions, compte prioritairement « stabiliser le cadre organisationnel, mobiliser les ressources humaines, consolider les ressources financières et s’assurer de leur pérennité de manière à garantir la fourniture d’un certain nombre de prestations essentielles, le transfert effectif de technologie, valoriser la culture de l’aéronautique… », a-t-il cité.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré François-Xavier Salambanga est titulaire d’un Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) de Toulouse, option électronique et un Diplôme d’études approfondies (DEA), option télécommunications par satellites de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (ENSAE-Sup’Aéro) de Toulouse. Le candidat Salambanga entend mettre au service de la communauté aéronautique africaine, l’expertise acquise pendant près de 40 ans dans le domaine de l’aviation civile en Afrique et dans le monde dont 22 ans à l’ASECNA dans des postes de responsabilités croissantes, et 15 ans au bureau régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). M. Salambanga est marié et père de trois enfants. TSPZ B24

