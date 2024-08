Dieudonné Tougouma valide son doctorat en philosophie avec brio

publicite

Dieudonné Tougouma, candidat en thèse de doctorat unique à l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, a validé sa soutenance le mercredi 31 juillet 2024. Les recherches du désormais docteur en philosophie ont porté sur « Le changement social, éducatif et la critique du transhumanisme chez Ebénézer Njoh Mouellé ».

Pour l’obtention du grade de docteur des universités, l’étudiant Dieudonné Tougouma a défendu les résultats de ses recherches devant un jury de six (06) membres à l’école doctorale des Lettres Sciences Humaines et Communication (LESCHO) de l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou.

« Le changement social, éducatif et la critique du transhumanisme chez Ebénézer Njoh Mouellé » est le thème sur lequel les recherches ont été menées par l’impétrant. Et selon lui, la pensée du philosophe Camerounais Ebénézer Njoh Mouellé sur le transhumanisme fait comprendre que le transhumanisme est un phénomène du changement social.

Pour Dieudonné Tougouma, la réalité de la société actuelle ne favorise pas le développement de l’Homme. Selon ses dires, Ebenezer Njoh-Mouellé exhorte alors au nivellement de l’excellence. En s’appuyant toujours sur la pensée de Ebenezer Njo-Mouellé, Dieudonné Tougouma a fait savoir que « la société actuelle stagne dans une sorte de médiocrité. Et pour ce philosophe, dans le processus de développement l’Homme est oublié alors que c’est l’Homme qui doit être la finalité du développement.

Il prend aussi en compte les nouvelles technologies émergentes en tirant la sonnette d’alarme que si l’Afrique ne se lance pas dans cette nouvelle technologie, elle risque de subir une nouvelle marginalisation qui sera catastrophique ». Avec ces 399 pages, le document de Dieudonné Tougouma a été jugé satisfaisant par le jury d’où l’obtention de la mention très honorable.

Pour le président du jury, Pr Jacques Nanéma, l’originalité de ce travail se situe à la qualité du thème traité par l’impétrant. Pour lui, il met la réflexion de philosophie à la rencontre du transhumanisme qui prend de l’ampleur dans le monde en s’interrogeant sur la nature, les enjeux et les limites du transhumanisme.

« Il a engagé une réflexion qui met la philosophie à la rencontre d’un mouvement qui est en train de prendre de l’ampleur dans le monde qu’on appelle le transhumanisme. Et s’appuyant sur la pensée du philosophe Ebenezer Njoh Mouellé, il s’est questionné sur sa nature, son enjeu et ses limites. Et la question primordiale est que devient l’Homme dans une telle aventure de transhumanisme. Donc le candidat a mobilisé assez de ressources pour pouvoir répondre à tout cela. Certes, il y a des dangers qu’il faut prévenir », a-t-il expliqué.

Premier du genre au département de philosophie sur le philosophe Ebénézer Njoh-Mouéllé, ce travail formule une problématique contemporaine. Selon le directeur de thèse, Romuald Evariste Bambara, l’objectif vise à analyser le changement social sous l’effet de la révolution scientifique sous la pensée de Ebenezer Mouellé.

« C’était de savoir comment introduire le changement sur le plan social, éducatif en tenant compte de tout ce qui est révolution au niveau de la science et de la technique en s’inspirant de la pensée de Njoh-Mouellé », a-t-il confié. Pour faire face aux défis de l’intelligence artificielle, il a recommandé alors à la mise en place de centres de promotion de l’idéologie transhumaniste, développer des pôles d’excellence de l’intelligence artificielle, reformer l’éthique et se doter des législations adaptées.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

