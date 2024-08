Premier sommet des Chefs d’État de l’AES : Le ministre des Affaires étrangères présente les conclusions au corps diplomatique accrédité au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné du ministre délégué, madame Stella Eldine KABRE/KABORE, a rencontré le jeudi 1er août 2024, les Chefs de Missions diplomatiques et Postes consulaires accrédités au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Ce cadre d’échanges, voulu par le chef de la diplomatie burkinabè, avait pour but de donner aux ambassadeurs l’information exacte et officielle sur l’évolution du processus de l’AES, de partager avec eux les conclusions du premier sommet des Chefs d’Etat tenu le 6 juillet à Niamey, et de leur apporter les éclairages nécessaires afin qu’ils puissent les remonter aux plus hautes autorités de leur pays respectifs.

Après un bref rappel du processus d’opérationnalisation de l’AES, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a précisé que pour plus d’efficacité dans l’entraide, la solidarité et la défense mutuelle, les trois États se sont accordés et ont acté la création de la Confédération AES.

Sur les conclusions du sommet qui a consacré la mise en place de cette Confédération, le chef de la diplomatie burkinabè a indiqué que les trois Chefs d’États ont décidé de mutualiser leurs forces dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, le développement, la création d’une banque d’investissement AES, et la mise en place d’un fonds de stabilisation.

Des principes fondateurs de la Confédération, l’on note avec le ministre des Affaires étrangères, la non-agression entre les États confédérés, l’interdiction de toutes mesures coercitives au sein de l’Alliance, la solidarité entre les États confédérés, et la sauvegarde des intérêts de la population.

Il termine en précisant que l’AES reste ouverte à tous les partenaires sincères, et qu’elle est une entité à prendre désormais en compte dans la configuration internationale. Le doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, SEM Youssef SLAOUI, par ailleurs ambassadeur du Royaume du Maroc, pour sa part, a salué cette démarche du département des Affaires étrangères.

« Nous allons saisir cette opportunité pour poser des questions d’actualité et avoir une vision claire des derniers développements sur la Confédération des États de l’Alliance du Sahel », dira SEM Youssef SLAOUI. Il faut rappeler que le Président en exercice de l’AES est SEM le Colonel Assimi GOITA et le Burkina Faso abritera la première session parlementaire de l’AES.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite