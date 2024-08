Burkina Faso : Rodrigue Guel porté à la tête du réseau des journalistes en Médecine/Pharmacopée traditionnelle

publicite

Le Bureau exécutif national du Réseau des journalistes en Médecine/Pharmacopée traditionnelle (REJOMETRA) a tenu le samedi 03 août 2024 son Assemblée générale extraordinaire à Ouagadougou. Cette rencontre avait pour objectif d’évaluer les actions menées, de réviser les textes régissant le réseau et de procéder à l’élection d’un nouveau bureau.

Après 10 ans passés dans le silence, le bureau exécutif national du Réseau des journalistes en médecine/Pharmacopée traditionnelle (REJOMETRA) reprend ses activités. Ces 10 ans d’absence sont, selon le président sortant, Lamoussa Robgo, dus à plusieurs facteurs tels que la baisse de la mobilisation des membres et le manque de financement pour la tenue des activités.

« Je pense que ce silence entre 2014 et 2024 est dû essentiellement au fait que chacun de nous était dans des secteurs qui ne lui permettait plus de s’occuper du REJOMETRA. Moi, j’étais hors du ministère de l’information, d’autres étaient hors du pays et surtout que la mobilisation était devenue extrêmement difficile et vous savez que sans fonds, sans partenaire il est difficile de mener des activités » a-t-il expliqué.

Le REJOMETRA a vu le jour en 2001 et en 23 ans d’existence, a pu réaliser plusieurs activités. Les membres présents ont passé en revue les réalisations des années écoulées, évaluant les succès obtenus ainsi que les défis rencontrés. « En 23 ans on a réussi à renforcer la capacité des journalistes dans le domaine de la médecine pharmacopée traditionnelle.

Quand on ne connait pas quelque chose, on ne peut pas parler de cette chose-là, on a aussi essayer de booster les journalistes à travers l’organisation de plusieurs prix d’excellence en médecine pharmacopée traditionnelle. On a aussi essayé de mettre en contact les journalistes et les tradipraticiens pour que le dialogue et la collaboration se passent dans de très bonnes conditions. Je crois qu’aujourd’hui, on peut dire que le bilan est assez satisfaisant, même si on a rencontré d’énormes difficultés notamment en termes de finances » a déclaré le président sortant Lamoussa Robgo.

Au cours de la cérémonie, une nouvelle équipe a été élue pour diriger le réseau. Cette équipe, aura pour mission de continuer le travail entamé par leurs prédécesseurs tout en apportant des idées novatrices pour faire avancer le réseau. Le président entrant, Rodrigue Guel, se dit prêt pour relever le défi et de promouvoir la médecine traditionnelle.

« On dit que la première richesse d’une organisation c’est la ressource humaine. C’est de travailler à mobiliser la ressource humaine. Il faut que les membres du bureau soient mobilisés, il faut que les membres se sentent concernés dans l’association. Nous allons faire des activités de formation, pour mieux faire découvrir la médecine traditionnelle. Nous allons aller vers les partenaires qui peuvent nous accompagner à mieux faire le travail auquel nous avons été désignés» a-t-il affirmé.

Également, au cours de la cérémonie, le bureau sortant a été fait membre d’honneur, en récompense de leur travail au sein de l’association.

Wendnekôta Gédéon SANGO

Pour Burkina 24

