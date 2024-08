Burkina Faso : Vers la création d’une société nationale de réassurance

publicite

Le Premier ministre a procédé à l’évaluation du premier semestre de l’année 2024 de la mise en œuvre des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement, ce mercredi 7 août 2024 Ouagadougou. Tour à tour, chaque ministre est passé défendre son contrat d’objectif.

Au tour du ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nacanabo, le taux de réalisation est au-delà de 50%. « En début d’année nous recevons un contrat d’objectif avec des objectifs clairs. Il s’agit de faire une évaluation à mi-parcours pour voir comment nous avons pu réaliser les objectifs au titre de ce premier semestre. A l’issue de l’évaluation il est ressorti que le ministère de l’économie et des finances a fait un taux de réalisation de 56% pour une cible semestrielle de 50%.

Ce qui montre qu’il y a eu beaucoup d’efforts qui ont été fournis, des résultats qui ont été réalisés. Parmi ces résultats, au titre de la mobilisation de recettes, le ministère a pu mobiliser au premier semestre plus de 1.300 milliards de FCFA, ce qui correspond à un taux de 93% sur les prévisions du semestre. Au titre du fonds de soutien patriotique, le ministère a mobilisé en fin 2023, 86 milliards ce qui correspond à un taux de 86% de l’année », a-t-il indiqué.

Il a souligné qu’il y a beaucoup d’autres activités qui ont pu être bien réalisées à savoir l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, les projets et programmes pour raccompagner le retour des personnes déplacées internes et l’opérationnalisation de la banque du trésor. Il a relevé que malgré les difficultés, les agents du ministère ont fait de leur mieux.

En termes de défis pour le second semestre, il a laissé entendre, entre autres, la mobilisation de plus de 1400 milliards, des opérations de dématérialisation notamment des marchés publics et la numérisation du cadastre en fin d’année.

« Nous avons également un projet sur la mise en place d’un guichet unique des marchés publics. Pour faire en sorte que lorsque vous soumissionnez à un marché que sur un portail électronique vous puissiez avoir accès à tous les documents.

Pour vous permettre d’aller plus vite. Également, la création d’une société nationale de réassurance sur laquelle nous sommes en train de travailler. Nous espérons qu’en fin d’année que l’on va faire le bilan ont aura réalisé toute ses activités », a lancé Aboubakar Nacanabo.

