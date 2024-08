Burkina Faso : La question de la mobilisation des taxes sur la santé au cœur d’un forum

publicite

La Direction Générale des Impôts (DGI) organise du 7 au 9 août 2024 à Ouagadougou, le Forum des administrations fiscales ouest africaines (FAFOA). Cet atelier se tient sous la thématique « la promotion de la santé et de la mobilisation des recettes intérieures au moyen des taxes sur la santé en Afrique de l’ouest ».

Ce Forum des administrations fiscales ouest africaines (FAFOA), à écouter Saïdou Diallo, conseiller technique, représentant le ministre en charge des finances, vise à explorer davantage les bénéfices liés à la taxe sur la santé mais aussi partager les meilleures pratiques et de développer des stratégies efficaces pour leur mise en œuvre.

Les taxes sur la santé concernent, selon les dires de Saïdou Diallo, les produits nocifs tels que l’alcool, les émissions de dioxyde de carbone, le tabac. « Ces taxes se sont révélées être un outil puissant non seulement pour la mobilisation des ressources publiques mais également pour l’amélioration de la santé publique et de la protection de notre environnement », a-t-il souligné.

En outre, il a ajouté que ces taxes peuvent répondre à des préoccupations de santé publique, à régler notre empreinte écologique et peut fournir une source de revenus fiables pour nos gouvernements afin de financer les chantiers de développement. Ce Forum des administrations fiscales ouest africaines (FAFOA) se tient durant 72h soit du 7 au 9 août 2024.

Ainsi donc, « l’objectif c’est de partager la connaissance et l’expertise de ce domaine de manière à ce que les participants une fois chez eux fassent usage de ces compétences acquises de façon la plus efficace possible au profit des différents pays », a indiqué Babatunde Oladapo, secrétaire exécutif du FAFOA.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

