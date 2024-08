Évaluation des ministres : 54,69% pour Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo

publicite

Le Premier ministre a procédé à l’évaluation du premier semestre de l’année 2024 de la mise en œuvre des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement, ce mercredi 7 août 2024 Ouagadougou. Tour à tour, chaque ministre est passé défendre son contrat d’objectif.

Le ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été le troisième à défendre son contrat d’objectif devant le Premier ministre.

Il fait savoir que 34 actions et activités prioritaires sont assignées au département. Jean Emmanuel Ouédraogo a relevé que la disponibilité des ressources financières et la situation sécuritaire « ne permettent pas le développement d’un certain nombre d’activités culturelles, touristiques sur le territoire« .

» A ce premier semestre au niveau du ministère, les agents ont déployé de l’ingéniosité, beaucoup d’énergie afin que nous puissions mettre en œuvre des actions de nature à contribuer de façon significative à l’amélioration des performances du ministère et surtout des actions qui puissent avoir un impact réel. Pour donner un bilan global de l’évaluation, nous sommes aujourd’hui à 54,69% concernant l’évaluation chiffrées au 30 juin 2024« , a-t-il souligné.

Il a signifié que le Premier ministre a pris acte et a donné des instructions et des orientations précises. « De s’inscrire dans la rupture afin de pouvoir ouvrir de nouveaux chantiers qui vont impacter de façon significative et de façon durable les secteurs de la communication, de la culture, des arts, du tourisme, de façon durable. C’est l’engagement que nous avons pris », a-t-il relevé.

