Ouagadougou : Les frères Ouattara exposent des masques au musée national

Les frères jumeaux Ouattara ont procédé à l’inauguration de l’exposition temporaire, le jeudi 8 août 2024 au sein du musée national à Ouagadougou sous le thème « Masques : entre tradition et modernité ».

« Masques : entre tradition et modernité », c’est le thème de cette exposition temporaire de masques qui se tient au musée national à Ouagadougou. Cette initiative des frères jumeaux, Assane et Ousseni Ouattara, vise à présenter des statuettes et des sculptures traditionnelles d’une créativité et d’une originalité.

En effet, ce sont des masques et des statuettes de plusieurs ethnies que les frères Ouattara proposent aux amoureux de l’art burkinabè.

Pour les promoteurs, cette exposition temporaire vise d’abord à promouvoir la culture burkinabè mais aussi d’adapter ces masques à l’évolution du temps afin de les rendre pérennes.

« D’une part c’est de promouvoir et revaloriser la culture burkinabè et d’autre part donner notre contribution pour rehausser la plasticité de l’art burkinabè dans sa contemporanéité », a expliqué Assane Ouattara, un des promoteurs.

Selon Adama Segda, représentant le ministre en charge de la culture, cette exposition artistique est à saluer dans la mesure où elle vient à point nommé pour promouvoir nos valeurs culturelles à travers les masques.

« Ces masques nous permet de comprendre comment les choses ont été présentées depuis nos ancêtres et comment toutes ses valeurs inspirées de la nature profitaient à la cohésion. C’est vraiment d’inviter les populations de visiter afin de pouvoir faire le lien entre la tradition et la modernité », a-t-elle indiqué.

Le directeur général du musée national, Christian Dao, a souligné que cette collaboration avec les frères jumeaux Ouattara, entre dans le cadre de la mission de l’institution qui est de valoriser et de promouvoir la culture nationale à travers les artistes afin qu’ils puissent vivre de leur art.

Les frères jumeaux Assane et Ousseni Ouattara, ce sont 25 ans d’expérience professionnelle dans l’art avec une démarche artistique qui fait écho des collections ethnographiques.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

