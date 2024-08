Lutte contre la criminalité urbaine : 9 720 cartouches de produits chichas expirés et de la drogue saisies par la Police Nationale à Bobo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Courant juillet 2024, le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins basé à Bobo-Dioulasso a, dans le cadre de ses missions régaliennes de sécurisation et de lutte contre la criminalité et le trafic illicite, mené plusieurs opérations à l’intérieur et hors de la ville de Bobo-Dioulasso.

La suite après cette publicité

Ainsi, sur la base des investigations menées et grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu localiser un magasin clandestin à l’intérieur même de la ville dans lequel étaient stockés huit cent dix (810) cartons de produits chichas expirés, soit 9 720 cartouches, rentrés illégalement sur le territoire burkinabè via les sociétés de transport en commun.

Relativement aux différentes autres missions menées, notamment sur des axes et pistes réputés criminogènes et servant de passage pour des trafiquants, une vingtaine de plaquettes de cannabis, abandonnée par des trafiquants dans leur fuite a été saisie. Une autre saisie de cannabis a été réalisée des mains de femmes de nationalité étrangère. Lesdites plaquettes étaient soigneusement enfouies dans leurs sacs. En effet, le mode opératoire de ces dames consistait à se rendre dans un pays voisin d’où elles s’approvisionnaient en drogue.

Cette drogue était soigneusement cachée dans des sacs à main et des sacs d’effets d’habillement. Elles empruntaient par la suite les véhicules de transport en commun pour se rendre dans leur pays d’origine en transitant par Bobo-Dioulasso où une partie était écoulée sur place par leurs complices. Il est à noter que la valeur globale de l’ensemble de toutes ces saisies s’élève à plus de 90.000.000 FCFA.

La Police nationale réitère ses remerciements à l’ensemble des citoyens qui œuvrent au quotidien aux côtés des Forces de sécurité pour combattre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les exhorte à toujours demeurer vigilants et à continuer de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite