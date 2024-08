Burkina Faso : Le numéro vert 3535, c’est pour alerter sur toute situation pouvant porter préjudice à la santé publique et non seulement pour le COVID-19

Le ministère en charge de la santé du Burkina Faso à travers son Centre des Opérations des Réponses aux Urgences Sanitaires (CORUS) a présenté le rôle de son centre d’appel, le 3535 ce mercredi 14 août 2024 à Ouagadougou. Dores et déjà, ce centre n’est pas uniquement destiné à la gestion du COVID-19. Certes, selon les responsables, il a permis la gestion efficace de la cause mais son rôle est de permettre des interactions entre populations et services de santé concernant tous les problèmes sanitaires.

En 2020 le monde entier a été secoué par la pandémie du COVID-19. Chaque pays a développé des stratégies pour pallier à cette urgence sanitaire. Au Burkina Faso, l’une des solutions a été d’accélérer l’utilisation du numéro vert du CORUS (3535). Ce numéro mis en place le 11 mars 2020, contrairement à ce que pense bon nombre de gens a non seulement accéléré la gestion de la pandémie mais son objectif majeur est de palier à toute urgence sanitaire aux pays des Hommes intègres.

Ce mercredi 14 août 2024, la structure en charge de ce Call center a expliqué les missions et le rôle de ce numéro. Ce centre d’appel est équipé de matériels «sophistiqués» permettant de recevoir 60 appels simultanément. Il a une capacité de 11 postes extensibles à 60. Il est à nos jours animé par 40 agents. Il est fonctionnel 24/24. Il reçoit environ 7000 appels par semaine soit environ 1000/j.

« Le centre d’appel le 3535 nous aide beaucoup à travers les appels des populations qui nous alertent sur des situations qui peuvent évoluer sur des problèmes de santé publique. Lorsqu’on reçoit l’alerte, nous la traitons et habituellement nous déployons des équipes sur le terrain pour pouvoir investiguer. C’est comme ça que nous arrivons à détecter les problèmes et les régler à temps », a expliqué le Directeur Technique du CORUS, Dr Rodrigue Watton Diao.

Cette veille se passe à tous les niveaux (environnemental, des ressources animales, etc.). De ses dires, plus de 60% des appels sont faits pour plaisanter par les citoyens. A cet acte déplorable, se greffent souvent des appels pour des menaces et des paroles perverses.

« Quand les gens appellent, on les écoute jusqu’à la fin. Malheureusement sur les 1000 appels/j, en 2021 nous avons enregistré plus de 60% d’appels de plaisantins. En 2022, environ 62%, en 2023 nous avons enregistré plus de 70,9% de ces appels. Il faut que les gens sachent que quand on appelle pour plaisanter, il y a une autre personne qui a un problème sérieux et qui tente de le faire à son niveau », a insisté le responsable technique du CORUS.

C’est quoi le CORUS? Le Corus est né officiellement en 2018 de la nécessité de créer un centre d’opération des santé publique après la crise sanitaire qui a secoué la région ouest-africaine. Il est né pour permettre une meilleure coordination des interventions sanitaires. Ce centre est un instrument de veille sanitaire et de traitement de l’information afin d’orienter les décisions. Sa mission est d’assurer la veille stratégique des évènements de santé publique. Elle totalise dans son compteur 15 activations (interventions finale sur terrain après vérification et bien d’autres étapes) depuis sa création. La première en date est la gestion du drame de Yirgou en janvier 2020.

L’occasion faisant, le directeur technique a appelé la population a continuer les appels pour dénoncer ou prévenir tout cas suspect pouvant porter atteinte à la santé publique. « Après le COVID, les populations ont gardé à l’esprit que c’est un centre d’appel dédié à cette pandémie du COVID-19. Mais il faut garder à l’esprit que ce centre est du ministère de la santé, il s’adresse à l’ensemble des questions de la santé. Tout ce que les populations verront, qui semble être inhabituel doit faire l’objet d’un appel», a appelé Rodrigue Diao.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

