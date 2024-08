Attaque terroriste de Tawori : Le Gouverneur de la région de l’Est au chevet des blessés

publicite

Le vendredi 09 août 2024, des Groupes Armés Terroristes ont tendu une embuscade dans la localité de Tawori, village de la commune de Partiaga, à un convoi militaire qui conduisait plus d’un millier de civils. Une attaque qui a occasionné des décès et des blessés, notamment dans les rangs des civils. Face à cette tragédie, le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, accompagné d’une forte délégation d’autorités administratives, militaires et paramilitaires, s’est rendu le mardi 13 août 2024, au chevet des blessés, admis au CHR de Fada N’Gourma.

L’objectif de cette visite de compassion était double : souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et encourager le personnel médical du CHR de Fada N’Gourma. Au passage de chaque lit des blessés, le Gouverneur, Ram Joseph Kafando, a exprimé son amertume et son affliction face à cette barbarie, et a traduit toute sa solidarité aux blessés. Il a également salué le courage et le dévouement des équipes médicales.

« Nous sommes au CHR pour soutenir nos frères et sœurs en ces moments difficiles et leur rassurer de notre disponibilité. Aussi, nous voudrions leur dire que nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le prompt rétablissement des blessés et renforcer la sécurité dans notre région. C’est le lieu aussi de féliciter et de traduire de vive voix notre admiration pour le personnel soignant du CHR pour leur dévouement » a-t-il déclaré.

Tout en félicitant et encourageant les FDS ainsi que les VDP pour le sacrifice consentis pour que le pays reste debout, le Gouverneur a appelé les populations à la vigilance et à la coopération avec les forces combattantes pour faire face à cette menace persistante.

Avant de rembourser chemin, le Gouverneur a laissé parler son cœur en remettant une enveloppe aux blessés pour acheter du jus.

Source : Service de la Communication, de la Presse et des Relations Publiques du gouvernorat de l’Est

