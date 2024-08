Burkina Faso : Les Forces combattantes sauvent un millier de civils d’un carnage dans la région de l’Est

publicite

Une mission de ravitaillement des Forces combattantes a été attaquée dans l’après-midi du vendredi 9 août 2024 dans la région de l’Est par des terroristes. Les soldats ont réussi à mettre en sécurité près d’un millier de civils qui les accompagnaient, avant d’infliger une défaite cuisante à l’ennemi, grâce à un important appui aérien.

La suite après cette publicité

La saison des pluies bat son plein au Burkina, rendant certaines routes difficiles à emprunter, surtout dans les zones reculées. Malgré ces contraintes, les Forces combattantes continuent leurs missions patriotiques de reconquête du territoire aux mains des terroristes.

Le vendredi 9 août 2024, dans l’après-midi, alors que les FDS et les VDP effectuaient une opération de ravitaillement dans la zone de l’Est, des groupes armés terroristes leur tendent une embuscade.

Très vite, les patriotes forment un bouclier et escortent le millier de civils vers une zone sécurisée. L’ennemi pense à une fuite et entreprend de brûler et de voler des véhicules. Après avoir mis les civils en sécurité et évité le carnage redouté, les Forces combattantes se concertent avec les opérateurs du ciel pour riposter contre les assaillants.

À 16h, les combats font rage puis l’ennemi prend la fuite. Des vecteurs aériens se lancent à la poursuite des terroristes qui ont réussi à voler deux camions et deux pickups. Il n’est pas question de laisser ce matériel aux meurtriers : l’ordre est donné de les détruire avec les véhicules. Vers Nassougou, les terroristes s’arrêtent pour inspecter le contenu d’un premier camion. Ils ne voient pas venir le missile qui les anéantira.

Pendant ce temps, leurs complices qui les suivaient tentent d’atteindre Nassougou. Peu avant d’arriver, ils font une pause, espérant repartir de plus belle. Les opérateurs aériens frappent alors le pickup en tête, tuant les assaillants à proximité. D’autres fuyards tentent de partir avec le deuxième camion chargé. Mais ces pilleurs seront eux aussi détruits par un missile.

Les vecteurs aériens patientent. Quelques instants plus tard, certains criminels reviennent chercher le dernier pickup. Ils seront tous tués dans la frappe sur le véhicule. Tard dans la nuit, aux environs de 22h, une colonne de rescapés qui s’étaient bien cachés sort de ses abris et tente de rejoindre sa base.

Au niveau de la forêt du Parc de Nassougou, ils s’installent sous de grands arbres, se croyant en zone conquise. Ces terroristes effectuent des va-et-vient incessants, se croyant sauvés. Sauf qu’il leur reste quelques heures à vivre. En effet, un vecteur aérien, équipé de gros missiles sous les ailes, se dirige vers eux.

Vers 3h du matin, le moment est opportun. Les opérateurs aériens lancent un premier gros missile sur la vermine. Leurs complices, camouflés à quelques centaines de mètres, se mettent à courir jusqu’à l’épuisement vers une nouvelle cachette.

Ils subiront le même sort, car un autre puissant missile s’abat sur eux. Il en sera de même pour un autre groupe, non loin des lieux, qui se croyait invisible. Ces tueurs ont été neutralisés.

Des rescapés se réfugient dans un bâtiment au milieu de la forêt. Dans la matinée du 10 août 2024, vers 4h, le bâtiment est réduit en cendres. Ceux qui pensaient tuer impunément et repartir avec des camions chargés ont vécu une nuit terrifiante avant leur voyage en enfer.

Le dimanche 11 août 2024, quatre terroristes reviennent sur les lieux des frappes des pickups volés, avec pour mission d’extraire le cadavre de leur chef. Ils sont foudroyés par un missile. Comme ces criminels tiennent à leurs dépouilles, un deuxième missile est envoyé pour incinérer totalement les cadavres.

Outre cette grande victoire, les Forces combattantes ont remporté d’autres batailles non moins importantes. Toujours le 11 août, vers 6h, les vecteurs aériens sont allés prêter main-forte à une position attaquée à Sagouem, dans la région du Centre-Nord. Grâce à plusieurs frappes, ils ont réglé les comptes de l’ennemi en fuite.

Plus tôt, le 8 août 2024, vers 14h30, les opérateurs aériens sont venus en aide au poste VDP de Sanpelga, à 5 km à l’est de Séguénéga, en proie à une attaque. Les VDP, appuyés par le détachement, ont fait plier l’ennemi qui a pris la fuite.

Les assassins, très nombreux, ont pris la direction du Nord où ils espéraient traverser une mare. Les vecteurs aériens ont ouvert le feu sur l’eau, tuant plusieurs criminels.

Hors de l’eau, la traque s’est poursuivie contre les fuyards grâce à plusieurs frappes. Les unités au sol se sont rapidement lancées à leur poursuite et ont ratissé les premiers points de frappe pour récupérer le matériel encore utilisable.

Rappelons que dans la Boucle du Mouhoun, une unité GUMI et des VDP ont tendu, dans la nuit du 7 au 8 août 2024, une embuscade à une bande de criminels qui sévissaient dans la zone. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des armes de guerre récupérées.

Le 3 août 2024, en milieu de journée, des unités du 12e Bataillon d’intervention rapide, en exercice de mise en condition opérationnelle en tandem avec les hommes du 7e BIR, ont lancé une offensive contre l’ennemi dans la zone de Koumana, aux abords du fleuve Mouhoun. Grâce à leur abnégation, au moins 24 criminels ont été neutralisés et du matériel de guerre ainsi que de la logistique ont été récupérés.

Enfin, dans le cadre de l’opération Samandin au Centre-Nord, l’unité Léopard, en reconnaissance offensive dans la zone de Basma, a réussi à neutraliser plusieurs criminels et à récupérer du matériel de guerre. Les opérations de reconquête territoriale et de restauration de la paix se poursuivent sur tous les fronts.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

