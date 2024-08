Santé : La Chine initie une campagne d’intervention à cœur ouvert gratuite au profit d’une dizaine de patients burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

En mission au Burkina Faso, une équipe de chirurgiens cardio-vasculaires chinois a mené des opérations à cœur ouvert avec l’équipe burkinabè basée au CHU de Tengandogo. Il s’agit d’une campagne gratuite qui a débuté le 5 août et s’étend jusqu’au 15 août 2024. Une dizaine de personnes démunies en sont bénéficiaires.

La suite après cette publicité

Une équipe de chirurgiens cardiaques chinois séjourne au Burkina Faso pour une campagne humanitaire gratuite où elle procède à des interventions à cœur ouvert au profit d’une dizaine de patients burkinabè.

Le Pr chinois en chirurgie cardiaque et chef de service de chirurgie cardiaque du premier hôpital affilié à l’université des sciences et technologies de Chine, Ge Jianjun, a rappelé que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’une promesse du président chinois lors de la 73e assemblée mondiale de la santé qui annonçait des jumelages entre la Chine et 30 hôpitaux africains afin de soutenir ces pays dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

«Cela dans l’esprit de renforcer leurs capacités de prise en charge médicale. C’est dans cette optique que le CHU de Tengandogo a été jumelé avec le premier hôpital affilié à l’université des sciences et technologies de Chine depuis 2021 pour développer et renforcer le service de chirurgie cardiaque.

À travers ce jumelage un certain nombre d’activités a été déjà réalisé, et d’autres sont en cours. La mission actuelle allant du 5 au 15 août fait partie de ces activités », a informé le chirurgien chinois.

Durant ces 10 jours, à entendre Ge Jianjun, ils vont opérer une dizaine de patients dont deux enfants. «Ce sont des patients indigents qui n’ont pas de moyens pour se faire traiter. Cette mission est 100% gratuite, donc nous sommes très heureux de pouvoir soulager les souffrances d’un certain nombre de patients burkinabè», a-t-il dit.

Pr Ge Jianjun a félicité l’équipe qui, dit-il, abat un travail remarquable. «En travaillant avec eux ces derniers jours, ils sont compétents et ils ont une passion pour leur travail. Je pense que c’est une équipe forte et autonome », a-t-il salué.

Du côté burkinabè, l’homme qui « répare les cœurs » à Tengandogo depuis plus de trois ans maintenant, Dr Adama Sawadogo a affirmé que ces jours de travail avec l’équipe chinoise leur a permis d’apprendre de nouvelles techniques.

«Leur manière de conduire la chirurgie cardiaque en elle-même est différente de ce que nous avons vu jusque là avec les équipes européennes ou arabes donc c’est un plus pour nous», a-t-il souligné.

En termes de perspectives, il est prévu un voyage de l’équipe burkinabè en Chine pour une formation d’aguerrissement.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite