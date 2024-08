Football burkinabè : Le destin tragique de l’ancien footballeur Toussaint Natama

publicite

Né le 31 octobre 1982 à Ouagadougou, l’ancien footballeur international burkinabè Toussaint Natama est décédé à la suite d’une maladie dans la nuit du 18 au 19 août 2024. Cependant, la carrière de Toussaint Natama a été marquée par un tragique accident qui l’a définitivement éloigné des terrains de football.

C’était lors d’un match amical de préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2004. Le Burkina Faso affronte pour son dernier match de préparation le Sily national de la Guinée. Sur un corner, l’attaquant burkinabè tente d’envoyer le ballon dans les filets. Mais derrière, le défenseur guinéen Dian Bobo Baldé assène un coup de tête violent à la tête de Toussaint Natama. L’attaquant burkinabè s’écroule.

La blessure est grave. Natama est évacué. « Je suis resté trois à quatre semaines à Marseille avant de retrouver mes esprits et de retrouver le groupe. On m’avait promis qu’on ferait tout pour m’aider », se souvenait Toussaint Natama dans une interview accordée au journal L’évènement en 2021. Toussaint Natama est resté pendant deux semaines dans le coma en raison de la violence du coup sur la tête. Bien qu’ayant survécu, la paralysie de son côté a mis un terme à sa carrière.

Une fin de carrière douloureuse

A l’époque, Toussaint Natama évoluait au club belge de KVC Waterloo où il avait signé un contrat de quatre ans. La blessure est intervenue à la 4e année de son contrat. Cependant, son contrat n’est pas renouvelé à la quatrième année en raison de sa blessure.

Le choc au nerf sciatique avait laissé Toussaint Natama infirme. Ce qui l’empêche de poursuivre sa carrière. Des examens lui diagnostique qu’il avait également fait un accident cardio-vasculaire. Cela avait un peu paralysé le côté gauche de Toussaint Natama. Après sa blessure, Toussaint Natama sans club, est resté presque sans soutien. Ou du moins, des miettes selon ses témoignages.

De footballeur célèbre, Toussaint Natama est désœuvré, méconnaissable. « Je n’ai pas de quotidien. Je vis avec ma maman ici. Mon quotidien. C’est dormir, me lever manger la nourriture de ma maman et me lever encore aller dormir. C’est tout. Ce n’est pas facile », disait-il en 2021. En avril 2023, des postes sur les réseaux sociaux l’avaient montré dans un piteux état.

Sa carrière

C’est à l’Etoile Filante de Ouagadougou que le joueur en passant par le Santos FC et les Léopards de Saint Camille s’est révélé au grand public. Avec l’EFO, il remporte deux Coupe du Faso. Attaquant imposant et buteur réputé, Toussaint Natama attire les regards des recruteurs. Il rejoint en 2001, le club égyptien de Al-Tiihad d’Alexandrie où il confirme son potentiel. Il rejoint par la suite le club belge de KVC Westerloo où il brille également sur les terrains.

Malheureusement, le destin a joué un mauvais tour à Toussaint Natama en ce jour du 20 janvier 2004 à quelques jours de la CAN en Tunisie, disputée du 24 janvier au 14 février 2004. Après cette retraite a forcé, Toussaint Natama est resté dans le dénuement total. Il avait lancé plusieurs appels à l’aide à travers différents médias. L’histoire de Toussaint Natama rappelle à quel point la vie peut être imprévisible et la carrière de footballeur, fragile.

