Burkina Faso : La RN n°1 est submergée au niveau du pont de Hérédougou

Le bassin versant du cours d’eau du grand Balé a enregistré un cumul pluviométrique important depuis le début de cette semaine. Cette série de pluies a occasionné une inondation de la route nationale N°1 au niveau du pont de Hèrèdougou (Pâ) ce jour 21 août 2024. Ainsi entre 6 heures et 8 heures la hauteur de l’eau a augmenté de 13 cm et la hauteur maximale au niveau de la chaussée est de 15 cm.

La tendance du niveau des eaux est à la hausse et pourrait atteindre 1 m sur la chaussée au cours de la journée du 21 août 2024. Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement à travers la Direction Générale des Ressources en Eau invite l’ensemble des usagers de ce tronçon de la RN1 (Ouagadougou-Bobo Dioulasso) à observer une grande prudence lors des traversées et à rester à l’écoute des mesures qui seront prises par les autorités locales.

Alerte aux inondations MEA_DGRE_MAJ à 13 H

