Formation en premier secours : L'Association des scolaires et étudiants ressortissants du Passoré à l'école de Dr Dmitrii Dolbnya

« African Initiative », association russo-burkinabè, a dispensé une formation en premier secours aux membres de l’association des scolaires et étudiants ressortissants du Passoré. La formation a eu lieu le mardi 20 août 2024 sur le plateau de basketball de l’UFR/SVT de l’Université Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou.

Soixante élèves et étudiants ressortissants du Passoré ont reçu une formation en premier secours le mardi 20 août 2024. A la manœuvre, Dr Dmitrii Dolbnya de l’association russo-burkinabè « African Initiative ».

La séance s’est déroulée en plein air, sur le plateau de basket de l’UFR/SVT de l’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, et a porté sur les gestes de premier secours à appliquer chez une personne en cas d’accident. Toutefois, le docteur a rappellé aux participants que ce sont des astuces d’urgence qui seront enseignées.

« Avant de porter assistance à une personne en danger, vous devez désigner une personne qui sera chargée d’appeler les pompiers (secours). N’appelez pas tout le monde à la fois », a, d’entrée de jeu, fait comprendre Dr Dmitrii. La première chose à faire lorsque vous portez assistance, c’est de vérifier si la personne accidentée et inconsciente a un pouls, a ensuite conseillé Dr Dmitrii.

« Pour vérifier le pouls, vous pouvez placer vos deux doigts sur le poignet de la main ou entre le menton et le cou pour constater s’il y a du mouvement », a-t-il expliqué.

Le médecin infectiologue, afin d’allier théorie à la pratique, a sollicité l’aide d’un volontaire dans l’assistance. Pendant les démonstrations, il a expliqué aux jeunes que pour porter assistance à une personne qui a une fracture ouverte ou fermée, il faut bouger le membre accidenté pour constater s’il y a du mouvement, dans un premier moment. Dans un second moment, il a invité les jeunes à immobiliser le membre fracturé avec les moyens de bord comme du bois par exemple en attendant l’arrivée des spécialistes.

« On a besoin de 3 morceaux de bois. Ces trois morceaux de bois doivent être placés autour du membre fracturé jusqu’au membre non fracturé », a davantage expliqué Dr Dolbnya, ajoutant qu’il faut maintenir le tout grâce à un bandage. En l’absence d’une bande appropriée, a-t-il aussi laissé entendre, il est possible d’utiliser une corde ou un habit pour maintenir les morceaux de bois autour du membre fracturé.

Au cours de cette séance, les techniques de réanimation d’une personne inconsciente ont également été abordées. Parmi ces techniques, le médecin russe a cité « le bouche-à-bouche, le bouche-à-nez et le massage cardiaque ». Docteur Dimitri a également enseigné aux jeunes la manière don’t il faut dégager un aliment coincé dans la gorge d’un adulte ou d’un nourrisson. Les jeunes ont suivi avec intérêt les explications du médecin russe.

Et Adjidjéta Djibo, étudiante en Géographie, de faire savoir ses impressions. « Cette formation a été très intéressante. On a appris beaucoup de choses. Comment secourir une personne en cas d’hémorragie, d’évanouissement. Nous avons également reçu des kits de premier secours et nous remercions l’association African Initiative », s’est-elle réjoui.

Mouniratou Yaméogo, une autre participante a dit avoir acquis beaucoup d’astuces en matière de secours d’urgence. « Ce sont des techniques que je ne connaissais pas. J’ai appris comment sauver une personne évanouie, accidentée et je suis vraiment contente d’avoir appris tout ça », a-t-elle déclaré.

En marge de la séance, chaque participant a reçu un kit pharmaceutique de premier secours. « African Initiative » est une association russo-burkinabè créée par des Burkinabè et des Russes dans le but de promouvoir l’amitié entre les deux peuples.

