Burkina Faso : La Direction Générale des Carrières procède à l’inventaire des carrières artisanales abandonnées

Le Ministère de l’Energie, des Mines et Carrières à travers la Direction Générale des Carrières (DGC) a entamé le 20 août 2024, une mission pour inventorier des sites importants de carrières artisanales abandonnées dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins. Ainsi, une équipe de la DGC a effectué une sortie, le mercredi 21 août 2024, dans l’arrondissement 7 de Ouagadougou. L’objectif était d’inventorier des sites de carrières artisanales abandonnées dans cette localité de la ville de Ouagadougou.

La Direction Générale des Carrières, a indiqué que ces sites abandonnés inventoriés feront l’objet de projets de réhabilitation. Ces sites causent des nuisances environnementales qui affectent la santé et la sécurité des riverains. Et pour les techniciens de la direction Générale des Carrières(DGC), la gestion des risques associés à ces carrières abandonnées est complexe du fait de leur nombre et de leur situation géographique par rapport aux agglomérations.

A les entendre, il serait nécessaire d’adopter des actions adaptées au cas par cas, impliquant les acteurs locaux, les services administratifs et les personnes ressources. Il s’agira donc durant cette mission dans les régions du Centre et des Hauts Bassins, d’échanger avec les autorités communales et les propriétaires terriens.

Il sera aussi question de produire un document descriptif de ces sites pouvant justifier leur réhabilitation. A l’issue de la mission, un rapport assorti de recommandations relatives aux actions à mettre en œuvre pour la valorisation des sites de carrières artisanales abandonnés va être produit. Et ceci pour préserver l’environnement, la santé et la sécurité des riverains.

Source : Direction de la Communication et des Relations Presse

