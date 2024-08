Premier championnat des Jeux d’échecs : Les Koita, champions incontestés au Burkina Faso

publicite

Le premier championnat national de jeux d’échecs du Burkina Faso s’est disputé le dimanche 18 août 2024 à Ouagadougou. Idrissa Koita et son fils Abdoul Majid Koita sont les champions dans les catégories senior et junior.

Les échecs sont une affaire de famille chez les Koita. En effet, Idrissa Koita et ses enfants, Abdoul Majid, Fatoumata Latifa et Adama, ont dominé le premier championnat national de jeux d’échecs au Burkina Faso.

Chez les seniors, la compétition s’est déroulée en six rounds. À l’issue de ces tours, Idrissa Koita est arrivé en tête, s’imposant devant les 15 autres concurrents avec trois victoires. Il devance Donald Zougouri et Lionel Bina Somé. Une grande satisfaction pour Idrissa Koita, qui remporte le premier championnat officiellement organisé par la Fédération burkinabè des jeux d’échecs.

« C’est une satisfaction parce qu’on a pu organiser un tel championnat. Quand on joue aux échecs, c’est pour devenir champion », estime Idrissa Koita. Il salue d’ailleurs la qualité de l’organisation, bien que les récompenses soient modestes.

Un jeu adapté aux enfants

Le champion du Burkina Faso des jeux d’échecs appelle à initier les enfants à cette discipline, car elle peut aider à comprendre l’échec et à s’améliorer. « C’est vraiment un avantage d’apprendre aux enfants à jouer aux échecs, car cela leur permet d’acquérir de nombreuses qualités similaires à ce qu’on apprend à l’école », dit-il.

Il insiste : « Les échecs apprennent aux enfants la concentration, la prise de décision, l’acceptation de la défense, la remontée, la correction des erreurs. Cela ne rend pas plus intelligent, mais cela développe le quotient intellectuel des enfants », estime Idrissa Koita.

Chez les Koita, les échecs sont véritablement une affaire de famille. Dans la catégorie junior, Abdoul Majid Koita remporte le titre avec quatre victoires. Il devance Fatoumata Latifa Koita, avec trois victoires, et Adama Koita, devant onze autres concurrents.

Le travail accompli par le président

Radji Abib le trésorier de la Fédération burkinabè des jeux d’échecs, se réjouit de l’organisation de ce premier championnat, qui a permis aux compétiteurs d’autres provinces de participer. Il souligne les efforts du président de la fédération, Nicolas Cabonnel. « Il s’est beaucoup battu pour qu’on puisse avoir une fédération », se réjouit Habib. « Si nous avions bénéficié de plus de soutien, de plus de sponsoring, comme c’est le cas dans d’autres sports, nous aurions pu avoir beaucoup plus de joueurs. », poursuit Radji Abib.

Pour lui, tous ceux qui ont fait le déplacement ont prouvé leur amour pour cette discipline. Il espère que les échecs seront inscrits au programme scolaire, au même titre que l’éducation physique et sportive (EPS). Il a aussi invité les parents à s’intéresser à cette discipline.

