Réfugiés burkinabè au Ghana : Le PDG de la société Ghana Nuts fait don de produits alimentaires d’une valeur de plus de 13 millions de F CFA

Tobignaré Jacques GOUBA, Gérant intérimaire du Consulat général du Burkina Faso à Kumasi en République du Ghana, a reçu, le lundi 1er juillet 2024, un important don de vivres du Docteur Obed ASANTE, PDG de la société Ghana Nuts Limited basée à Techiman (Ghana) et de International Oils and Fats Burkina basée à Bobo Dioulasso.

D’une valeur de 13 671 939 F CFA, ce geste composé de produits alimentaires est fait en faveur des réfugiés burkinabè installés à Bono East Region et à Savanna Region au Ghana. Selon le représentant de la société, Kwadwo Obeng ABOGYE, ce don marque l’attachement et la solidarité du PDG de la société envers le Burkina Faso et les Burkinabè qui traversent une situation de défis sécuritaire et humanitaire.

Saluant l’intégrité, l’abnégation et l’ardeur au travail de ces Burkinabè, le représentant de la société à la cérémonie, a également annoncé l’appui du PDG, aux réfugiés dans leurs productions agricoles.

« Il mettra à leur disposition un champ de 1 000 hectares, les appuiera en intrants et achètera l’intégralité de leurs productions de maïs, de soja, de sésame, de gingembre, d’oignons et d’amandes de karité pour ses usines », a fait savoir monsieur ABOGYE.

Le Gérant Intérimaire a, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso et des bénéficiaires, remercié le PDG de Ghana Nuts Limited pour sa générosité et sa solidarité à l’endroit de notre pays.

Précisant que ces dons de vivres vont contribuer à soulager les bénéficiaires dans l’immédiat, il a remercié le PDG pour le grand projet de partenariat agricole qu’il entend développer avec ses compatriotes.

« Un partenariat qui contribuera indubitablement à leur autonomie et leur épanouissement pérenne en leur apportant plus de revenus », a-t-il dit.

Il convient de noter que Savanna Region et Bono East region abritent une estimation de 923 Burkinabè réfugiés au Ghana.

Source : DCRP/ MAECR-BE

