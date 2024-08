Fédération burkinabè de football : Voici pourquoi Amado Traoré soutient Oumarou Sawadogo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Amado Traoré, président du conseil d’administration de Majestic SC, soutient le colonel-major Oumarou Sawadogo, candidat à la présidence de la Fédération burkinabè de football. Candidat dans le passé, il a justifié son soutien à cette candidature par l’appel au consensus lancé par ce dernier.

La suite après cette publicité

« Depuis plus de dix ans, le football connait des crises multiples. Nous avons une chance aujourd’hui que les autorités ont voulu mettre de l’ordre dans le football. Nous pensons que cette candidature va permettre de rassembler enfin le monde du football », a affirmé Amado Traoré au sortir d’une conférence de presse de Oumarou Sawadogo. Amado Traoré a rappelé que dans le passé, il a lancé un appel à l’union des acteurs du football burkinabè. Mais cela n’a pas jamais marché. Pour lui, il s’agit désormais d’une bonne occasion.

« Quand on a voulu le faire, chaque fois, il y a eu des gens qui se sont opposés parce qu’ils ont des intérêts individuels. Là, il s’agit de rassembler l’ensemble des acteurs du football. Le candidat Oumarou Sawadogo l’a dit, la première des actions, c’est de ramener tout le monde sur la même table même ceux qui n’ont pas voulu aller à l’union, il va aller vers eux. C’est ce que nous voulons pour le football », soutient Amado Traoré.

Accompagner Oumarou Sawadogo

Certains acteurs estiment que la candidature de Oumarou Sawadogo est un soutien au camp de Amado Traoré. « Il n’y a pas de camp. Monsieur Boly (candidat s’étant rallié à Oumarou Sawadogo), par exemple, je ne le connaissais pas. Vous voyez par exemple que Zico (Kassoum Ouédraogo ancien footballeur burkinabè) n’est pas là », fait-il constater.

Il a promis d’accompagner les actions de Oumarou Sawadogo. « On va tous travailler afin qu’on réussisse à mettre en place des structures. On a par exemple proposé de mettre en place l’amical des clubs. Les gens ont toujours refusé parce qu’ils pensaient que c’est un contre-pouvoir. Vous verrez que d’ici là, on le fera et cela permettra même de donner des conseils pour améliorer la gouvernance de notre football », promet Amado Traoré

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite