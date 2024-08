Lunetterie : Lapaire désormais présente dans le Centre-Est

publicite

0 Partages Partager Twitter

Désormais la population de Tenkodogo, région du Centre-Est, n’aura plus besoin de se déplacer à Ouagadougou pour s’offrir des services d’un opticien. A partir de ce jeudi 22 août 2024, Lapaire Burkina s’installe dans cette ville à travers l’ouverture d’une agence pour le bonheur de ses habitants.

La suite après cette publicité

Après Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Saaba, Koudougou, c’est à Tenkodogo que Lapaire installe sa nouvelle agence, portant le total de ses agences à 13 à l’échelle nationale. Située sur la route nationale N°16 cette nouvelle agence vient répondre aux besoins de cette lunetterie d’être beaucoup plus accessible à la population.

Karim Ouédraogo, responsable Zone de Lapaire, a fait savoir que dans le but d’être une marque de référence, des agences s’installent progressivement dans les différentes localités du Burkina Faso. « Désormais, il ne sera donc plus question de se déplacer avec toutes les difficultés possibles pour des soins visuels », a-t-il précisé.

Lire également 👉 Santé oculaire : Lapaire se rapproche davantage de la population de Saaba

A l’écouter, Lapaire dispose de matériels de pointe et de qualité en matière de soins oculaires, accessibles à toutes et à tous dans plusieurs localités. Karim Ouédraogo a expliqué que Lapaire offre des lunettes de qualité à des prix très abordables et il n’y a pas de raison que les populations de Tenkodogo soient privées de cette opportunité.

Il a expliqué que Lapaire fait la consultation et l’entretien des verres gratuitement et au titre des prestations, des packages (verres, montures, petites serviettes hygiéniques) sont offerts en fonction des besoins du client.

Chez Lapaire, la recherche du confort visuel des clients est une valeur chère à l’entreprise, mais mieux, elle entend offrir les prix les plus abordables du marché à sa clientèle. Le responsable de Zone a invité les populations à prendre soins de leurs yeux en fréquentant massivement ladite agence pour une vue « claire et saine ».

En attendant, les populations de Tenkodogo ne boudent pas leur joie d’accueillir cette agence de Lapaire. Nicolas Lallogo, client de Lapaire, a dit être soulagé d’avoir une agence sur place à Tenkodogo. Pour lui, désormais il n’a plus besoin de se déplacer pour les mêmes services. Il a ajouté que cela réduira également les dépenses et les risques encourus lors des multiples déplacements sur Ouagadougou.

Oumou Sana

Correspondante de Burkina24 à Tenkodogo

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite