Campagne de reboisement 2024 : Une centaine de plants mis en terre par l’équipe du MCCAT

L’équipe du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme avec en tête le Ministre d’Etat Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a procédé à la plantation d’une centaine d’arbres à la Bibliothèque Nationale du Burkina, sise à Ouaga 2000, ce samedi 24 août 2024.

Composée d’arbres fruitiers et ombrageux, cette opération de reboisement s’inscrit en droite ligne de la politique impulsée au plus haut niveau et mise en œuvre par le Ministère en charge de l’environnement. La mise en verdure de cet endroit précis n’est pas fortuite, selon le Chef du département en charge de la Culture.

En effet, le projet de Bibliothèque Nationale du Burkina qui sera érigé sur un terrain de plusieurs hectares sera une structure multifonctions qui en plus des espaces de conservation d’ouvrages physique et numérique abritera également des espaces de création, de spectacle et de loisirs.

Source : DCRP-MCCAT

