Environnement : L’Association Utile veut une cité verte à Bassinko

Sous l’initiative de son président Mahamadi Ouédraogo dit Mdi, l’Association Utile a mis en terre des espèces variées de plants dans la cité de Bassinko à Ouagadougou ce samedi 24 août 2024.

L’Association Utile rêve d’un Burkina vert, d’un Burkina verdoyant. Dans le cadre de ses actions citoyennes pour la promotion de l’assainissement et la défense de la nature, l’Association a reboisé au sein de la cité de Bassinko ce samedi matin.

Devant les concessions, dans les espaces verts, ce sont des nimiers, des manguiers, des baobabs et bien d’autres espèces de plants qui ont été mis en terre. L’ambition est de contribuer au projet de reverdissement du Burkina Faso.

« Cette activité s’inscrit dans le cadre de notre engagement pour la promotion et de la protection de l’environnement. Nous avons mis en terre plusieurs espèces de plantes dans l’objectif de contribuer au reverdissement du Burkina Faso parce que nous rêvons d’un Burkina vert », a expliqué Mahamadi Ouédraogo, dit Mdi, président de l’Association Utile.

Pour ce reboisement, l’Association a procédé par une approche communautaire en impliquant les riverains. « Nous avons planté devant les concessions, dans une réserve aussi pour que les riverains puissent s’impliquer dans l’entretien de ces plantes. Parce que le tout n’est pas de planter mais c’est surtout de planter utile et de pouvoir l’entretenir », a-t-il soutenu.

Sine die, les riverains se sont engagés à prendre soin de ces arbres. Pour Moussa Ouattara, vice-président de l’association 488 logements de Bassinko, celui qui plante un arbre a vécu utile. « Je pense que c’est un geste indélébile que nous avons posé.

Nous vivons ici avec des voisins et notre association aussi a déjà des initiatives dans ce sens. La qualité des plantes nous plait beaucoup, il y a des grillages de protection. Ces plantes sont pour tout le monde et nous allons nous donner les mains pour pouvoir les entretenir », a-t-il rassuré.

La Fondation Go Paga et son partenaire Coris Bank International ont appuyé l’organisation de cette activité. Go Paga s’inscrit dans une logique d’accompagner les projets utiles, selon Aïssatou Ouédraogo, chef de projet de la Fondation. Dit-elle, « une activité de reboisement est un projet utile ».

L’Association Utile est une association qui œuvre dans la promotion de l’engagement citoyen, la promotion de l’assainissement et de la défense de l’environnement.

Pour mobiliser les membres autour de l’activité du jour, Mdi Ouédraogo est passé par les réseaux sociaux, et ses soldats de l’assainissement et amoureux de l’environnement ont répondu présents. L’Association Utile s’est également illustrée dans le nettoyage des dépotoirs, des caniveaux, etc. à travers la ville de Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24

