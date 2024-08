Ouagadougou : Clap de fin pour la 12ème édition du Camp Vacances Football « Jeunesse Épanouie »

publicite

C’en est fini pour la 12ème édition du Camp Vacances Football « Jeunesse Epanouie » de l’association sportive Centre Jeunesse Football du Kadiogo (CJFK). Ce camp a débuté il y a deux mois de cela. Il a concerné les plus jeunes à savoir les enfants de 4 à 15 ans. L’idée derrière ce cadre est non seulement d’occuper sainement les enfants dans ces périodes de vacances mais aussi servir de vitrine de détection de talents au Burkina Faso.

L’avenir du football burkinabè se trouve dans la gestion des talents chez les plus jeunes. Bon nombre d’acteurs notamment les autorités soutiennent cette affirmation. En dehors du gouvernement, plusieurs acteurs en font leur cheval de bataille. C’est le cas du Centre Jeunesse Football du Kadiogo (CJFK) qui organise depuis maintenant 12 ans un Camp vacances pour les jeunes. Il est dénommé Camp Vacances Football « Jeunesse Epanouie ».

Ce samedi 24 août 2024, cet espace d’épanouissement et de détection de talents chez les plus jeunes a refermé ses portes. Deux mois durant, plusieurs jeunes (4 à 15 ans) ont reçu des notions sur le sport roi à cette édition. C’est enfants ont appris entre autres des techniques de conduite de balle, le jeu de relais, le parcours technique (conduite de la balle) et des techniques de dribble.

Selon le promoteur de ce camp, Sidmanegda Ouédraogo, l’objectif est d’occuper les enfants pendant ces vacances et de permettre à ceux qui n’ont pas la chance de jouer dans ces périodes de pouvoir rester en jambes.

« Durant ces deux mois, les enfants ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris les conduites de balle, les dribbles, les passes, les contrôles qui sont vraiment des fondamentaux pour la pratique du football», a-t-il expliqué.

Au delà d’occuper ces enfants, ce camp s’est également donné pour objectif de former les plus jeunes. « Il faut dire que le centre n’a pas seulement pour objectif d’occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Notre objectif c’est de former.

Ici nous faisons de l’éveil, de l’initiation, de la préformation et de la formation ; donc nous travaillons en permanence. Pendant l’année scolaire, nous travaillons, dès le 2 novembre, nos classes sont déjà ouvertes », a ajouté le promoteur.

A cette douzième édition, plus de 130 participants ont été recensés. Le Centre Jeunesse Football du Kadiogo est une association sportive née en 2006 avec pour objectif de promouvoir le football et le bien-être des enfants au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

