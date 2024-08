publicite

L’AS Douanes a arraché son ticket de passage au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération (CAF), ce 25 août 2024. Les hommes de Kamou Malo l’ont fait face au Coton FC du Bénin à l’extérieur après deux matchs nuls. C’était à la différence des buts à l’extérieur. Kamou Malo s’est prononcé sur cette victoire.

Cette qualification a failli être entachée par un réveil des Béninois à la dernière minute par une égalisation dans les ultimes secondes. Kamou Malo reconnaît ce fait au regard de sa position à l’extérieur.

« Quand on joue sur un terrain adverse et qu’on mène au score, ça révolte les garçons en face. Mais nous, il fallait rester dans notre discipline tactique. C’est ce que vous avez vu. L’objectif pour nous c’était la qualification et on l’a fait.

Je pense que le football c’est aussi ça. Je retiens ici qu’à l’épreuve dernière, mon équipe a pu résister. Ça c’est un atout majeur sur lequel nous devons continuer à travailler», a expliqué le coach de l’AS Douanes.

Clément Pitroipa est celui-là, dans cette rencontre qui a tiré l’équipe vers le haut dans cette qualification pourtant presque absent au match allé.

Pour l’entraîneur des gabelous cette contre-performance à l’aller est à amputer à l’état de la pelouse. « A Bamako, il a joué. Peut-être qu’il n’était pas dans un grand jour. C’est un porteur du ballon et ils aiment les pelouses propres. Mais c’est ça le football. On était venu pour un objectif et notre objectif est atteint», a fait savoir Kamou Malo.

Les champions burkinabè attendent le vainqueur entre le club congolais de AC Léopards et les Algériens de CA Belouidzda pour savoir leur adversaire au deuxième tour des qualifications.

