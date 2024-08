Championnat national de Kung-fu wushu : Des ténors battus, Abdoul Karim Sanou élu Shaolin d’or

publicite

Le championnat national de kung fu wushu s’est disputé le samedi 24 et le dimanche 25 août 2024 à la salle des arts martiaux de l’Institut des sciences des sports et du développement humain (ISSDH). Le Kung fu d’or est revenu à Abdoul Karim Sanou tandis que Gaoussou Coulibaly est le meilleur athlète de la saison.

C’est validé pour le championnat national de kung fu wushu du Burkina Faso. La salle des arts martiaux de l’ISSDH était animée par des Shaolins du Burkina Faso à l’occasion du championnat national. Près de 300 athlètes issus de 31 clubs se sont retrouvés dans cette salle pour décrocher le titre de champion national dans leur catégorie respective.

Abdoul Karim Sanou de l’Association Les dragons créateurs de kung-fu wushu. Il a remporté deux médailles d’or lors de ces championnats. Il se distingue parmi des athlètes comme Bi wing-Chun Coulibaly de Sagesse Kung-fu club chez les dames.

Cependant, le meilleur athlète de la saison selon la fédération burkinabè de kung-fu est Gaoussou Coulibaly de Sagesse Kung-fu club. Ce dernier s’en sort cette saison avec cinq médailles d’or. Le titre de meilleur club de la saison revient à l’Association les dragons de kung-fu wushu de Bobo Dioulasso.

Le club s’en sort avec 30 médailles d’or, 9 argent et 4 bronze. La deuxième place revient à l’Association les dragons stratèges de kung-fu wushu qui compte 28 médailles d’or, 16 d’argent et huit d’or. Sagesse Club est classé troisième avec 16 médailles d’or, six d’argent et cinq d’or.

Un bon niveau selon le DTN

Cette année, la fédération burkinabè de kung fu wushu a eu moins de moyens financiers pour organiser la compétition. Malgré cela, elle se satisfait des résultats obtenus lors de ces championnats. « L’organisation est très bonne.

Nous avons travaillé plus parce que ce qu’on avait l’habitude de faire en quatre jours, nous l’avons fait en deux jours. C’était parfait. On a répondu aux attentes des athlètes. Malgré les limites qu’on a émises, on a eu plus d’athlètes que les années passées. Le niveau est très bon et nous allons toujours de l’avant », se réjouit le président de la Fédération burkinabè de kung fu wushu Jean Conseibo.

Il a assisté à la compétition en compagnie du président du point focal de la coopération Burkina-Chine, Karim Diéné. Lors du dernier championnat, il a remis, au nom de l’amitié entre la Chine et le Burkina Faso, des tatamis au club. Il se réjouit de voir que ce matériel contribue à élargir la base de la pratique de ce sport au Burkina Faso.

« J’ai été émerveillé par l’effectif cette année. L’année passée, j’ai eu l’occasion de donner les tatamis, mon souhait était que ça puisse engendrer un engouement des enfants à travers ce sport. J’ai été émerveillé par la capacité et la technicité développées cette année, surtout l’effectif qui est pratiquement passé du simple au double », salue Karim Démé.

Des champions détrônés

Le directeur technique de la Fédération burkinabè de kung fu wushu, Oumar Coulibaly est satisfait de la qualité des compétitions et du niveau des pratiquants. Au niveau de la relève, il constate que les jeunes ont montré beaucoup de qualité.

« Il y a des champions qui sont sortis l’année dernière qui ont été battus par d’autres. Cela veut dire que la compétition est assez relevée. Cela nous met en confiance et cela signifie qu’au niveau du kung fu wushu, pour faire partie de l’équipe nationale, il faut se lever très tôt », dit-il rassuré.

Les prochaines échéances concernent les compétitions internationales. La fédération espère encore faire flotter le drapeau du Burkina Faso lors de ces différentes compétitions.

