Football burkinabè : Le diagnostic et les propositions de Lazare Banssé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le 31 août 2024, Lazare Banssé ne sera plus le président de la Fédération burkinabè de football (FBF). A quelques jours de son départ de la présidence de la FBF, il a fait le diagnostic et des propositions afin que les acteurs du football burkinabè soient plus unis et remportent des trophées au cours d’une compétition amateur le samedi 24 Août 2024.

La suite après cette publicité

« C’est un vœu qui est en train de se réaliser », dit Lazare Banssé en tenant compte du contexte actuel. Le candidat unique à l’élection du futur président de la Fédération burkinabè de football (FBF) a entrepris des démarches pour lancer un appel à l’union.

Cette démarche réjouit Lazare Banssé : « C’est ce que je constate. C’est-à-dire, l’unité de notre football, par le rassemblement de tous les acteurs de notre football. Quand j’ai été élu en 2020, si vous vous rappelez le discours que j’avais prononcé juste après l’élection. J’ai dit ceci : il y a trop de diffusion dans notre football ». J’ai fait ce que je peux. Je l’ai peut-être fait à 30, à 40 ou 50%. Il y a eu des problèmes parce que nous sommes divisés dans notre football ».

Lazare Banssé depuis son mandat s’est retrouvé confronté à une série de crises. Des acteurs du comité exécutif l’avaient contesté. Des clubs avaient bloqué les championnats de première et deuxième division. Ce qui a créé un contexte délétère.

Dans ce contexte, il a préféré se retirer pour laisser la place à un bureau de consensus. « Si vous avez vu que j’ai pris la décision de me retirer, c’est après mure réflexion. Je me suis dit que peut-être mon départ pourra jeter les bases d’un nouveau football radieux au Burkina. Il faut savoir une chose, nul n’est indispensable au football », a-t-il lancé.

Lazare Banssé qui a passé dix ans à l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) et quatre ans à la tête de la FBF estime « que ça suffit (…) Je peux dire aux gens qu’il est temps de se mettre ensemble pour travailler pour qu’on puisse avoir des résultats ».

Lazare Banssé est convaincu que le Burkina Faso peut réaliser de bons résultats sur le plan africain et international. « Lorsque vous regardez le potentiel que nous avons au Burkina sur le football, il est immense. Il est grand. Avec peu de moyens, nous arrivons à faire les résultats que nous avons. Mais nous avons une tare congénitale, c’est la division. C’est la haine, je peux même exprimer ce mot-là, entre les acteurs de notre football », analyse-t-il avec tristesse presque.

Il poursuit : « Cela ne date pas d’aujourd’hui. Je pense que je suis le 16e président de la FBF en 60 ans. C’est trop. C’est énorme. Vous prenez les cinq, six présidents avant moi. La plupart a été contraint à la démission, la plupart a été persécutée. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler de football aujourd’hui.

Je pense qu’il est temps que les acteurs de notre football s’asseyent, qu’ils réfléchissent et qu’ils fassent leur propre introspection et qu’à partir de 2024, ils partent sur de nouvelles bases pour qu’on ait des présidents qui soient respectés, qu’on laisse travailler avec une stratégie de développement de notre football parce qu’il est temps que nous aussi on gagne des trophées », souhaite Lazare Banssé.

Il ajoute qu’après 14 participations, le Burkina Faso doit enfin remporter un trophée de la CAN. Mais dans un tel contexte, cela ne sera pas possible. C’est pourquoi il fait cette proposition : « il est temps qu’on mette une stratégie en place et une stratégie pour voir, cette fois, comme on peut s’organiser pour ramener une CAN à notre peuple qui en a besoin parce que nous avons un peuple qui aime le football. Il est temps de mettre une stratégie pour participer à une Coupe du monde []. Nous en avons les moyens. Nous avons eu de grands joueurs ».

Un conseil pour les journalistes

Cependant, ce problème réside, de son avis, au niveau des querelles entre dirigeants qui ne permet pas d’avoir un cadre apaisé. C’est pourquoi, il salue l’initiative du Oumarou Sawadogo qui a décidé de rassembler les acteurs malgré les résistances.

« Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd’hui, c’est ce que j’ai secrètement pensé. Et je vois que de plus en plus, les présidents de ligues, de clubs ont compris et font des déclarations pour aller à l’apaisement, au rassemblement pour que tout le monde puisse se retrouver », insiste Banssé.

Dans son diagnostic, Lazare Banssé a aussi eu un mot à l’endroit des journalistes. « Vous les journalistes aussi, je pense que vous avez votre part à jouer. Du haut de mes quatre ans au niveau de la fédération, j’ai remarqué que chez vous, ce n’est pas le rassemblement, c’est la grande division. Je le sais et je le connais », constate-t-il un sourire au coin.

Ces divisions ne sont pas favorables au développement du football burkinabè. Il reconnait la part importante de la presse dans le développement du football. C’est pourquoi, Banssé les appelle également à s’unir en laissant les intérêts personnels de côté.

« C’est vous qui analysez tout ce qui se passe dans le football, qui en parlez dans les plateaux. Vous avez un rôle aussi à jouer pour que dans la franchise, dans l’honnêteté, dans la sincérité, en dehors des chapelles, il y a tellement de chapelles, je soupçonne des journalistes appartenir à des chapelles privées. Je pense qu’il faut laisser tout ça et aller à l’intérêt général », conseille-t-il.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite