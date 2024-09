Basketball féminin au Burkina Faso : Girl’s growth camp apporte un nouveau souffle

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première édition du Girl’s Growth Camp, un stage de basketball dédié aux jeunes filles, s’est déroulée du 29 au 31 août 2024 à Ouagadougou. Cette initiative, lancée par Barkwendé Riche Die Kaboré, une joueuse talentueuse de l’AS Douanes, vise à promouvoir le développement du basketball féminin au Burkina Faso. Inspirée par une expérience similaire au Rwanda, Riche Die souhaite, à travers ce camp, élever le niveau des joueuses burkinabè et leur offrir de meilleures opportunités sur le plan national et international.

La suite après cette publicité

Barkwendé Riche Die Kaboré, une figure montante du championnat national burkinabè, a été sélectionnée par la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) pour participer à un camp à Kigali, au Rwanda.

Là-bas, elle est frappée par la différence de niveaux entre les joueuses burkinabè et leurs homologues rwandaises, un constat qui l’a profondément marquée. « Les basketteuses burkinabè avaient du mal par rapport aux autres », avoue-t-elle, se souvenant de cette expérience comme un moment décisif.

Depuis, elle s’est fixée un objectif : améliorer le niveau du basketball féminin dans son pays. C’est ainsi qu’est né le Girl’s Growth Camp, dont la première édition a eu lieu à la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO).

Pendant trois jours, les jeunes filles, issues des clubs burkinabè, ont revisité les fondamentaux du basketball sous la houlette de formateurs expérimentés. Dribbles, passes, défense, rien n’a été laissé au hasard. « Nous avons appris de nouvelles choses comme la défense individuelle, les pressings et l’attaque, comment partir avec la boule, comment faire de bonnes passes », témoigne Farida Ouédraogo, l’une des participantes.

Renforcer les capacités des jeunes filles

L’ambition de Riche Die est claire : « L’objectif de ce camp est de renforcer les capacités des jeunes filles pour qu’elles puissent devenir plus compétitives sur le plan national et international ». Elle espère ainsi non seulement améliorer les performances des joueuses lors des prochains camps, mais aussi attirer l’attention sur le basketball féminin. « L’objectif de ce camp est aussi d’attirer l’attention de la fédération, du ministère et beaucoup de personnes à nous soutenir, nous les filles », insiste-t-elle.

Parmi les participantes, Fabiola Melvine Ouédraogo nourrit de grands espoirs. « Grâce à ce camp, je veux améliorer mes performances et, pourquoi pas, devenir une basketteuse professionnelle », déclare-t-elle déterminée. Malicka Sawadogo, quant à elle, a été désignée comme la meilleure progression du camp. « J’ai beaucoup progressé, surtout au niveau des dribbles et des contre-attaques », se réjouit-elle.

Le début d’une aventure

Le directeur technique national de la FEBBA, Geoffroy Ouédraogo, a salué cette initiative qui, selon lui, contribue à l’amélioration du niveau du basketball féminin au Burkina Faso. « Ce camp a été une sélection des jeunes filles issues des différents clubs.

A l’égard des moyens à la disposition de la promotrice, il y a d’autres filles qui n’ont pas pu venir mais on n’a pas pu prendre toutes les filles. On espère que ce camp sera un déclic pour permettre aux clubs de faire plus de recrutement et plus de travail », souhaite-t-il.

Présent lors de la clôture, Souleymane Yaméogo, président de la FEBBA, a également exprimé son admiration pour le travail accompli par Riche Die Kaboré. « Ce que vous avez accompli n’est qu’un début. Continuez à croire en vous et à nourrir cette passion pour le basketball. Vous êtes l’avenir du basketball féminin au Burkina Faso », a-t-il encouragé.

Le Girl’s Growth Camp a été soutenu par Giant’s et la Fédération burkinabè de basketball. À l’issue du camp, toutes les participantes ont reçu des attestations, et les trois meilleures progressions (Malicka Sawadogo, Fabiola Melvine, et Farida Ouédraogo) ont été récompensées. Le prochain camp se tiendra du 2 au 4 septembre 2024 à Bobo-Dioulasso, une nouvelle occasion pour ces jeunes filles de continuer à progresser et à rêver grand.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite