Initiative LAFIA : Une bouée de sauvetage pour les ménages vulnérables

Le gouvernement burkinabè vient en aide aux ménages vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes, à travers l’initiative LAFIA. Ce programme de microcrédits, géré par le Fonds National de la Finance Inclusive (FONAFI) vise à favoriser la création d’activités génératrices de revenus et à améliorer les conditions de vie des couches défavorisées. Lancée le 14 septembre à Ouahigouya, l’initiative LAFIA est un pas de plus dans la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso.

Développer une ligne de crédit pour des appuis financiers, développer des partenariats avec les institutions financières pour la mise en œuvre de la ligne de « crédit Lafia », apporter un appui financier sous forme de crédit aux personnes cibles, renforcer les capacités des bénéficiaires, sont entre autres les missions de l’initiative LAFIA. Lancée le samedi 14 septembre 2024, dans la cité de Naba Kango, cette initiative compte réduire la vulnérabilité de 100 000 ménages.

« L’initiative LAFIA qui marque une étape importante dans la mise en œuvre du Plan d’Actions pour la Stabilisation et le développement de la transition notamment en son objectif stratégique qui vise à promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes.

LAFIA ambitionne renforcer la résilience socioéconomique des ménages les plus vulnérables mais potentiellement actifs et pouvant exercer une activité génératrice de revenus avec un accent sur les personnes affectées par la crise sécuritaire », a expliqué le ministre en charge de l’économie et des finances, Dr Aboubakar Nacanabo.

Ida Ouédraogo née Paré est la présidente du conseil d’administration du Fonds National de la Finance Inclusive. A l’entendre, l’initiative LAFIA va couvrir toutes les 13 régions du Burkina Faso. Les régions à forts défis sécuritaires seront priorisées. L’initiative se déroulera pendant deux ans. « Les bénéficiaires ont donc été sélectionnés en fonction du profil du risque des bénéficiaires, mais également de la couverture géographique », a-t-elle precisé.

D’un coût d’environ dix milliards (10 000 000 000) CFA, l’opérationnalisation de l’initiative LAFIA à travers le Fonds national de la finance inclusive se fera en collaboration avec les prestataires des services financiers (PSF).

De ce fait, des chèques de 150 millions à 250 millions ont été octroyés à des partenaires, qui vont l’utiliser à bon escient. Selon la présidente du conseil d’administration de la FINAFI, ce projet est octroyé sous forme de prêt avec des taux d’intérêt assez favorables et des conditions de remboursement très flexibles.

Pour conclure, Dr Aboubakar Nacanabo a rappelé que le lancement officiel de l’initiative LAFIA dans la région du Nord participe de la volonté et de l’engagement solennel pris par le gouvernement de ne laisser aucune région, ni aucun citoyen de côté et de promouvoir un développement inclusif et durable.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

